Điểm tuần: iPhone 17e, Galaxy S26 Ultra liên tục lộ diện gần ngày ra mắt

Sàn tiền số tặng nhầm Bitcoin

Trong một sự kiện khuyến mãi dành cho người dùng của sàn, Bithumb đã lên kế hoạch phân phối phần thưởng tiền mặt từ 2.000 won (1,37 USD) trở lên cho mỗi khách hàng.

Sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb của Hàn Quốc đã vô tình tặng số Bitcoin trị giá hơn 44 tỷ USD cho khách hàng (Ảnh: Reuters).

Tuy nhiên, một sự cố kỹ thuật đã khiến cho mỗi tài khoản tham gia nhận được 2.000 Bitcoin. Tổng cộng, có đến 620.000 Bitcoin đã bị phát nhầm đến tài khoản của người dùng. Ở thời điểm hiện tại, số lượng Bitcoin này có giá trị tương đương hơn 44 tỷ USD.

Đến nay, Bithumb cho biết họ đã thu hồi được 99,7% trong số 620.000 Bitcoin. Công ty cũng đã hạn chế giao dịch và rút tiền đối với 695 khách hàng bị ảnh hưởng trong vòng 35 phút kể từ khi xảy ra sự cố.

Việt Nam có siêu máy tính mới

Sáng 6/2, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa chính thức đưa vào vận hành hệ thống siêu máy tính NVIDIA DGX B200. Việc này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc làm chủ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam.

Hệ thống siêu máy tính NVIDIA DGX B200 chính thức đi vào hoạt động tại Viettel (Ảnh: Viettel).

Trên nền tảng này, các hệ thống AI có thể được phát triển và triển khai một cách an toàn, đáng tin cậy, tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam và phù hợp với điều kiện thực tiễn trong nước.

Đây là nền tảng hạ tầng tính toán hiệu năng cao hiện đại nhất thế giới, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ công tác nghiên cứu và phát triển các mô hình AI thế hệ mới.

Giá Bitcoin lao dốc

Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, giá Bitcoin đã giảm mạnh xuống dưới 60.000 USD vào ngày 6/2. Đây cũng là mức giá thấp nhất của Bitcoin trong một năm qua.

Giá Bitcoin giảm mạnh trong tuần qua (Ảnh: CNBC).

Đà giảm này chịu tác động mạnh từ những lo ngại về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Việc Tổng thống Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh làm người kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell đã dấy lên lo ngại rằng lãi suất sẽ không sớm hạ nhiệt.

Thông tin trên cộng hưởng với tình hình kinh tế vĩ mô thiếu ổn định đã gây ra áp lực bán tháo đối với các loại tài sản rủi ro, trong đó có Bitcoin và hàng loạt đồng tiền điện tử khác.

iPhone giá rẻ chuẩn bị ra mắt

Tháng 2/2025, Apple đã giới thiệu chiếc iPhone 16e để thay thế cho dòng sản phẩm iPhone SE trong phân khúc giá phổ thông. Theo nhiều nguồn tin rò rỉ, phiên bản kế nhiệm của mẫu máy này chuẩn bị được công bố vào cuối tháng 2.

iPhone 17e sẽ không có thay đổi về thiết kế so với thế hệ tiền nhiệm (Ảnh: 9to5mac).

Các báo cáo cho biết iPhone 17e sẽ giữ nguyên thiết kế so với iPhone 16e. Nhiều khả năng, dòng sản phẩm này vẫn sử dụng thiết kế màn hình tai thỏ, thay vì thiết kế Dynamic Island như phần lớn phiên bản iPhone cao cấp hiện tại.

Nâng cấp quan trọng nhất trên iPhone 17e đến từ bộ xử lý A19. Con chip này hứa hẹn sẽ mang lại hiệu suất mạnh mẽ hơn, đồng thời cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng, từ đó kéo dài thời gian sử dụng pin.

Galaxy S26 Ultra lộ điểm hiệu suất

Theo GSMArena, Samsung Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị bộ xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 cho toàn bộ phiên bản bán ra tại các thị trường khác nhau. Máy sẽ không có biến thể sử dụng chip Exynos.

Mô hình Galaxy S26 Ultra (Ảnh: SaudiAndroid).

Chuyên trang đánh giá hiệu suất thiết bị di động GeekBench mới đây đã để lộ thông tin về một sản phẩm có tên mã SM-S948N, được cho là Galaxy S26 Ultra. Theo đó, sản phẩm này đạt 3.601 điểm đơn nhân và 10.686 điểm hiệu năng đa nhân.

Để so sánh, iPhone 17 Pro Max tích hợp chip A19 Pro đạt được 3.775 điểm đơn nhân và 9.749 điểm đa nhân trong bài kiểm tra tương tự. Điều đó đồng nghĩa Galaxy S26 Ultra có hiệu năng đơn nhân chậm hơn khoảng 5% và hiệu năng đa nhân nhanh hơn 9% so với iPhone 17 Pro Max.

iOS 26 tiếp tục gây thất vọng

Tuần trước, Apple đã phát hành bản cập nhật iOS 26.2.1. Trong phần mô tả, công ty cho biết phiên bản này cung cấp khả năng kết nối với AirTag thế hệ hai và một số phần sửa lỗi cho iPhone.

Bản cập nhật iOS 26.2.1 gây ra nhiều sự cố kỹ thuật trên iPhone (Ảnh: Apple).

Tuy nhiên, nhiều người dùng báo cáo thiết bị của họ gặp phải hàng loạt sự cố khác nhau sau khi cập nhật. Một số vấn đề được người dùng phản ánh trên các diễn đàn bao gồm lỗi xác thực Face ID trong các ứng dụng của bên thứ ba, trung tâm điều khiển không phản hồi như mong đợi, dung lượng lưu trữ không ổn định, ứng dụng bị treo,...

Thậm chí, không ít ý kiến đánh giá phiên bản iOS 26.2.1 chỉ giống như một hệ điều hành thử nghiệm, thiếu sự ổn định và Apple quá vội vàng khi tung ra bản cập nhật này.