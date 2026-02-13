Biến động giá iPhone 17 những ngày cận Tết Nguyên đán

Cụ thể, iPhone 17 Pro Max phiên bản 256GB đang được chào bán với mức giá 37 triệu đồng, thấp hơn 1 triệu đồng so với giá bán niêm yết. Các phiên bản dung lượng lưu trữ cao hơn như 1TB hay 2TB cũng có mức điều chỉnh giảm 500.000-800.000 đồng.

iPhone 17 Pro Max hiện là mẫu máy bán chạy nhất trong dòng sản phẩm iPhone ra mắt năm 2025 (Ảnh: Thế Anh).

“So với thế hệ tiền nhiệm, doanh số của iPhone 17 Pro Max ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 6% trong ba tháng đầu mở bán. iPhone 17 Pro Max hiện chiếm khoảng 55% tổng doanh số iPhone bán ra tại hệ thống. Trong đó, phiên bản dung lượng 256GB là lựa chọn phổ biến nhất, được đa số khách hàng ưu tiên nhờ sự cân bằng giữa giá bán và nhu cầu lưu trữ”, đại diện Minh Tuấn Mobile cho biết.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro được điều chỉnh giảm 1,4 triệu đồng, xuống mức giá 33,6 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Giá iPhone 17 cũng giảm nhẹ 300.000 đồng so với trước đó, xuống còn 24,2 triệu đồng.

Năm nay, dòng sản phẩm iPhone 17 được đánh giá là có khả năng giữ giá lâu và ổn định hơn so với trước. Điều này đến từ nhu cầu của thị trường cũng như chính sách giá bán của các đại lý.

Dù ra mắt cùng thời điểm với iPhone 17, dòng sản phẩm iPhone Air lại không nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng Việt. Điều đó khiến cho giá bán sản phẩm nhanh chóng giảm sâu chỉ sau vài tháng lên kệ.

Khảo sát tại các hệ thống bán lẻ, iPhone Air đang được chào bán với mức giá 24,8 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Mức giá này đã giảm 1 triệu đồng so với tháng trước, và thấp hơn 7,2 triệu đồng so với giá niêm yết. Thậm chí, giá bán iPhone Air hiện chỉ tương đương với iPhone 17 phiên bản tiêu chuẩn, vốn được định vị ở phân khúc thấp hơn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện nhiều hệ thống cho biết doanh số của iPhone Air đã tăng trưởng mạnh sau khi giảm giá. Thậm chí, một số đại lý còn ghi nhận mức tăng trưởng gấp 2-3 lần trước đây.

Sau khi được điều chỉnh giá bán, doanh số của iPhone Air đã tăng mạnh (Ảnh: PhoneArena).

“Việc một sản phẩm của Apple giảm giá sâu là điều hiếm khi xảy ra. Do đó, sau khi giá bán sản phẩm được điều chỉnh, lượng người dùng quan tâm đến iPhone Air đã tăng vọt, kéo theo doanh số sản phẩm tăng cao”, đại diện Di Động Mỹ chia sẻ.

iPhone Air được biết đến là chiếc iPhone có thiết kế mỏng nhất từ trước đến nay mà Apple từng tạo ra. Máy sử dụng khung titan nhẹ và bền. Apple cũng trang bị lớp phủ Ceramic Shield 2 giúp tăng khả năng chống trầy xước.

Tuy vậy, dòng sản phẩm này lại không nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng. iPhone Air hiện là mẫu giảm giá sâu nhất trong dải sản phẩm ra mắt năm 2025.