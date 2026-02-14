Internet vệ tinh của tỷ phú Elon Musk được cấp phép tại Việt Nam

Internet vệ tinh Starlink chính thức được cấp phép tại Việt Nam (Ảnh minh hoạ: ST).

Theo nguồn tin của Dân trí,Cục Tần số Vô tuyến điện - Bộ Khoa học và Công nghệ vừa cấp phép sử dụng tần số cho Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam, mở đường cho Internet vệ tinh quỹ đạo tầm thấp triển khai hợp pháp tại Việt Nam.

Giai đoạn đầu gồm 4 trạm gateway, tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối, triển khai bài bản, có kiểm soát, bảo đảm không gây nhiễu và tuân thủ quy định về tài nguyên tần số.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng gửi văn bản thông báo tới Sở Khoa học và công nghệ các địa phương để phối hợp kiểm soát theo quy định pháp luật.

Hiện Starlink chưa chia sẻ về thời gian triển khai Internet vệ tinh ở Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 4/2025, Starlink nhận giấy phép trở thành doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên được Việt Nam đồng ý thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh. SpaceX sau đó thực hiện thủ tục thành lập pháp nhân tại Việt Nam, trước khi xin giấy phép cung cấp dịch vụ từ phía cơ quan quản lý.

Hệ thống vệ tinh viễn thông LEO (mạng lưới các vệ tinh nhân tạo quay quanh Trái Đất ở độ cao thấp) hoạt động ở độ cao khoảng 160 đến dưới 2.000km so với mực nước biển.

Nhờ quỹ đạo thấp, LEO mang lại độ trễ tín hiệu thấp (20-40 ms), tốc độ truyền dữ liệu cao (50-500 Mbps), và khả năng phủ sóng rộng mà không cần nhiều hạ tầng mặt đất.

Các hệ thống LEO tiêu biểu bao gồm hệ thống Starlink của Tập đoàn SpaceX, hệ thống Kuiper của Tập đoàn Amazon, hệ thống Oneweb của Công ty Oneweb, trong đó Starlink hiện dẫn đầu về số lượng vệ tinh với hơn 6.000 vệ tinh đã được phóng và đưa vào khai thác theo số liệu tính đến tháng 2/2025.

LEO sử dụng một số băng tần như Ku (10-15 GHz), Ka (18-30 GHz), E (70-80 GHz) để cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet tốc độ cao, ổn định, với mục tiêu phủ sóng toàn cầu, kể cả các khu vực vùng sâu, vùng xa như nông thôn, miền núi và hải đảo.

Tại Việt Nam, hạ tầng viễn thông mặt đất chủ yếu dựa trên mạng lưới cáp quang và các trạm thu phát sóng (BTS) 4G/5G, do các nhà mạng lớn như Viettel, VNPT, MobiFone triển khai và vận hành.

Các hạ tầng này mặc dù có khả năng phục vụ lượng lớn người dùng và có tốc độ cũng như độ phủ cao, tuy nhiên tại các khu vực vùng sâu, vùng xa và hải đảo vẫn gặp thách thức lớn do chi phí xây dựng và vận hành hạ tầng cao trên địa hình phức tạp.

Trong bối cảnh đó, các hệ thống LEO có thể đóng vai trò như một giải pháp bổ sung để cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet với nhiều lợi thế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trước đó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác quốc tế, đặc biệt với Mỹ, để tận dụng công nghệ tiên tiến và thu hút vốn đầu tư.

Việc triển khai Starlink không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trong cuộc đua công nghệ toàn cầu, dù cần giải pháp đồng bộ về chi phí và chính sách quản lý tần số vô tuyến điện.