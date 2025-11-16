Điểm tuần: Hàng loạt dịch vụ Google gặp lỗi, Apple gây tranh cãi

Hàng loạt dịch vụ Google gặp sự cố

Rạng sáng 13/11 (giờ Việt Nam), hàng loạt dịch vụ như công cụ tìm kiếm Google Search, dịch vụ lưu trữ Google Drive hay bộ ứng dụng văn phòng Google Docs và Google Sheets, đã gặp tình trạng gián đoạn.

Hàng loạt dịch vụ Google gặp sự cố vào sáng 13/11 (Ảnh: CNet).

Các dịch vụ của Google gặp sự cố trên phạm vi toàn cầu. Nhiều người dùng phản ánh họ không thể truy cập dịch vụ hoặc dịch vụ phản hồi rất chậm.

Thống kê từ DownDetector cho thấy gần 3.000 người đã báo cáo về sự cố đối với dịch vụ Google Drive. Nhiều người dùng cũng gặp vấn đề đối với các dịch vụ khác như công cụ tìm kiếm Google Search, hay bộ ứng dụng văn phòng Google Docs và Google Sheets.

Apple gây tranh cãi

Tuần qua, Apple đã ra mắt túi vải dệt kim đeo chéo dùng để đựng iPhone với mức giá 230 USD. Chiếc túi bằng vải dệt kim mang tên gọi iPhone Pocket, được thiết kế để người dùng đeo chéo qua vai và cho phép họ đặt iPhone vào bên trong túi để rút ra và sử dụng dễ dàng hơn.

Túi đeo chéo để đựng iPhone được Apple bán ra với giá 230 USD (Ảnh: Apple).

Đây là sản phẩm hợp tác giữa Apple và công ty của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Nhật Bản Issey Miyake. Sản phẩm sẽ có các màu xanh dương, nâu hoặc đen để lựa chọn.

Việc bán iPhone Pocket với giá 230 USD đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng. Nhiều người nhận định Apple bán giá “cắt cổ” cho một phụ kiện không thực sự nổi bật. Dù vậy, một số ý kiến cho rằng iPhone Pocket là phụ kiện mang tính thời trang, hơn là một chiếc túi đeo thông thường.

SIM rác tràn lan trên thị trường

Vài năm trở lại đây, cơ quan chức năng đã liên tục triển khai hàng loạt giải pháp, yêu cầu các nhà mạng chuẩn hóa thông tin thuê bao, nhằm loại bỏ SIM rác, SIM không chính chủ ra khỏi hệ thống. Bất chấp những nỗ lực trên, SIM rác vẫn được bày bán tràn lan trên thị trường.

Một số đại lý còn livestream bán SIM rác (Ảnh: Thế Anh).

Khi hỏi mua SIM tại các đại lý, người dùng có thể mua được SIM của hầu hết các nhà mạng mà không cần đăng ký thông tin chính chủ.

Chưa dừng lại ở đó, SIM rác còn được bày bán một cách công khai trên các trang thương mại điện tử. Chỉ với một số từ khóa đơn giản, người dùng có thể dễ dàng tìm mua được một chiếc SIM với mức giá từ vài chục nghìn đồng.

Robot hút bụi lau nhà tích hợp cuộn lăn

Dreame Aqua 10 Roller tích hợp cuộn lăn tròn dài 26 cm, được phun nước sạch và gom nước bẩn theo thời gian thực. Robot còn trang bị công nghệ AutoSeal giúp tự động hạ khung chắn, ngăn rò rỉ nước và giữ cho thảm luôn khô ráo.

Robot có hệ thống điều hướng và né tránh vật cản tích hợp AI (Ảnh: Thế Anh).

Robot sở hữu lực hút Vormax lên tới 30.000Pa, kết hợp chổi kép HyperStream có thể xử lý sợi tóc dài 50cm. Thiết bị cũng có hệ thống ProLeap, cho phép robot dễ dàng vượt qua gờ cửa, bậc thềm đôi cao đến 6cm.

iPhone Air bị ngừng sản xuất

Theo The Information, Apple được cho là đã quyết định ngừng sản xuất iPhone Air thế hệ đầu tiên sau khi ghi nhận doanh số đáng thất vọng. Đồng thời, hãng đã trì hoãn vô thời hạn việc ra mắt phiên bản kế nhiệm, vốn dự kiến ra mắt vào năm sau.

iPhone Air ghi nhận doanh số thất vọng (Ảnh: 9to5mac).

iPhone Air bị chỉ trích vì có thời lượng pin ngắn nhất trong toàn bộ dòng sản phẩm năm nay. Ngoài ra, máy chỉ được trang bị một cảm biến camera và một loa ngoài.

Đáng nói, giá bán của iPhone Air còn đắt hơn cả iPhone 17 tiêu chuẩn. Do không thu hút được sự quan tâm của khách hàng, việc sản xuất iPhone Air hiện tại sắp kết thúc. Foxconn được cho là chỉ còn duy trì một dây chuyền rưỡi cho mẫu máy này và dự kiến sẽ đóng cửa vào cuối tháng.

Samsung mở rộng danh mục điện thoại trong kênh điện máy

Ngày 11/11, Hai Sáu Sáu trở thành đối tác phân phối chiến lược mới của Samsung trong lĩnh vực điện thoại. Trong bối cảnh thị trường điện máy Việt Nam ngày càng cạnh tranh, việc mở rộng danh mục điện thoại thể hiện bước tiến chiến lược trong cách Samsung và Hai Sáu Sáu tiếp cận người dùng.

Hai Sáu Sáu và Samsung bắt tay triển khai chiến lược “One Samsung”, tái định hình mô hình bán hàng trong kênh điện máy (Ảnh: CTV).

“One Samsung” được định vị là chiến lược bán hàng hợp nhất, giúp tối ưu quá trình mua sắm của người dùng. Điều này hướng đến một trải nghiệm thống nhất và kết nối liền mạch với nhau.

Màn hình gaming 750Hz đầu tiên trên thế giới

ANT257PF là màn hình gaming đầu tiên trên thế giới đạt tần số quét 750Hz. Thiết bị sở hữu tấm nền Fast TN với kích thước 24,1 inch, độ phân giải Full HD (1.920×1.080 pixel) cùng thời gian phản hồi 0,8ms.

ANT257PF là màn hình gaming đầu tiên trên thế giới đạt tần số quét 750Hz (Ảnh: Thế Anh).

Màn hình này có độ phủ màu đạt 95% DCI-P3, 99% sRGB và Delta E < 1. Thiết bị đạt chứng nhận DisplayHDR 400, độ sáng tối đa 400 nit cho hình ảnh rõ nét, độ tương phản mạnh.

Facebook khai tử nút Like và Comment trên các website bên ngoài

Sau hơn một thập kỷ hiện diện rộng khắp trên Internet, các plugin Like và Comment của Facebook sẽ chính thức bị khai tử vào ngày 10/2/2026.

Quyết định này của Meta đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên web xã hội, nơi hai biểu tượng này từng là cầu nối quan trọng giữa các website độc lập và mạng xã hội lớn nhất hành tinh.

Các plugin mạng xã hội của Facebook sẽ chính thức bị khai tử vào ngày 10/2/2026 (Ảnh: CNN).

Ra mắt vào năm 2010, nút Like và Comment nhanh chóng trở thành công cụ phổ biến để người dùng tương tác với nội dung bên ngoài Facebook. Từ các blog cá nhân, bài báo cho đến sản phẩm thương mại điện tử, chúng hiện diện khắp nơi, biến mỗi cú nhấp chuột thành một thước đo ảnh hưởng và tín hiệu xã hội, giúp nội dung lan truyền mạnh mẽ.