Tiếp tục xem xét cưỡng chế công trình vi phạm của con một đại gia xứ biển

Ngày 15/11, một cán bộ phường Phú Lợi (TP Cần Thơ) cho biết, phường đã có cuộc họp bàn về việc tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông P.V.T. (27 tuổi).

Được biết, ông T. là con của một đại gia ở xứ biển thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng cũ).

Trước đó hồi tháng 4/2024, UBND phường 2 (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cũ) phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra việc xây dựng nhà ở của ông P.V.T. tại khóm 3, phường 2 (nay là phường Phú Lợi).

Thời điểm kiểm tra, phường phát hiện ngoài 2 căn nhà xây lố diện tích so với giấy phép xây dựng, ông T. còn đang xây hơn 30 phòng trọ trên đất trồng cây lâu năm, chưa chuyển mục đích sử dụng, không giấy phép xây dựng với diện tích khoảng 1.200m2.

Công trình của ông T. tại một thời điểm xây dựng trước đây khi phát hiện vi phạm (Ảnh: CTV).

Theo UBND TP Sóc Trăng, ông T. đã có hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai và xây dựng tại 2 thửa đất.

Ngày 14/5/2024, UBND TP Sóc Trăng có quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông T. 71 triệu đồng. Ông T. đã nộp tiền phạt. Tuy nhiên, dù đã hết thời gian thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả nhưng ông T. chưa tự tháo dỡ phần công trình vi phạm và khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất.

UBND TP Sóc Trăng nhận định, điều này gây ảnh hưởng đến dư luận xã hội, ảnh hưởng đến uy tín, mất hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng của chính quyền địa phương.

Theo quyết định của UBND TP Sóc Trăng, biện pháp khắc phục hậu quả phải thực hiện đối với ông T. là cưỡng chế khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất, với diện tích hơn 1.227m2.

Do quyết định trên của UBND TP Sóc Trăng triển khai trong giai đoạn sáp nhập tỉnh nên vẫn chưa thực hiện được. Nay UBND phường Phú Lợi (TP Cần Thơ) tiếp tục xây dựng kế hoạch cưỡng chế thi hành việc khắc phục hậu quả đối với ông T..