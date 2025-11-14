iPhone 16e là một thất bại của Apple

iPhone 16e hiện là chiếc iPhone giá rẻ nhất mà Apple cung cấp. Dù vậy, sản phẩm này đã không nhận được sự quan tâm từ thị trường ngay từ khi ra mắt. Đến nay, có rất ít báo cáo về hiệu suất bán hàng của thiết bị được công bố.

Doanh số iPhone 16e không đạt được kỳ vọng của hãng (Ảnh: Thế Anh).

Cách đây không lâu, trang The Information tiết lộ Apple có thể đã đưa ra quyết định ngừng sản xuất iPhone Air thế hệ đầu tiên sau khi ghi nhận doanh số đáng thất vọng.

Dù vậy, Apple được cho là vẫn sẽ ra mắt thế hệ kế nhiệm của hai mẫu máy trên. Dự kiến, iPhone 17e sẽ ra mắt vào mùa xuân năm 2026. Trong khi đó, iPhone Air 2 có thể sẽ bị trì hoãn thêm một khoảng thời gian.

Trái ngược với sự thất bại của iPhone 16e và iPhone Air, doanh số của dòng sản phẩm iPhone 17 vẫn tăng trưởng mạnh mẽ. Các đơn đặt hàng sản xuất đối với iPhone 17 liên tục tăng cao.

Dòng sản phẩm iPhone 17 được thị trường đón nhận nồng nhiệt, ghi nhận lượng đặt hàng trước cao kỷ lục. Điều đó đã giúp công ty tăng trưởng mạnh mẽ tại Nhật Bản, Trung Quốc, Tây Âu và một số khu vực thuộc Châu Á - Thái Bình Dương.

Theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, Apple xếp ở vị trí thứ hai với 18% thị phần toàn cầu, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Apple cũng là nhà sản xuất ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong số 5 thương hiệu smartphone dẫn đầu thị trường.