Bị xử lý hình sự vì ngoại tình khi chưa ly hôn

Pháp luật Việt Nam quy định rõ, người đang có vợ hoặc có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác có thể bị xử lý hình sự theo Điều 182 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nhiều người vẫn coi nhẹ quy định này. Không ít trường hợp sống chung công khai, thậm chí có con chung, khiến mối quan hệ hôn nhân hợp pháp tan vỡ, kéo theo hệ lụy về tâm lý, tài sản và con cái.

Sống chung như vợ chồng dù chưa ly hôn

Năm 2001, ông Đỗ Văn Thắng (53 tuổi) kết hôn với bà Đặng Thị H. và có hai người con chung.

Đến năm 2014, do mâu thuẫn gia đình, bà H. rời nhà, thuê phòng trọ tại TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ (nay là Đồng Nai) để làm thợ may. Dù sống riêng, hai người vẫn qua lại bình thường, chưa làm thủ tục ly hôn.

Mối quan hệ ngoài luồng cũng có thể dẫn tới xử lý hình sự (Ảnh minh họa : AI).

Năm 2017, ông Thắng mở quán ăn và thuê bà Nguyễn Thị Anh (41 tuổi) làm nhân viên. Trong quá trình làm việc, hai người nảy sinh tình cảm và đến giữa năm 2018 thì về chung sống như vợ chồng.

Đến năm 2020, bà H. tìm gặp chồng để chia tài sản. Lúc này, bà Anh biết ông Thắng chưa ly hôn nhưng vẫn tiếp tục chung sống.

Ngày 2/11/2023, bà H. nộp đơn ly hôn tại TAND thị xã Chơn Thành (nay là TAND khu vực 10, tỉnh Đồng Nai), đồng thời tố cáo ông Thắng vi phạm chế độ một vợ, một chồng. Giữa năm 2024, vụ ly hôn giữa ông Thắng và bà H. ly hôn.

Tháng 4/2024, Viện KSND thị xã Chơn Thành ban hành cáo trạng truy tố ông Thắng và bà Anh về tội Vi phạm chế độ một vợ, một chồng. Hai tháng sau, TAND thị xã Chơn Thành đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu tới dư luận, làm tổn thương con cái và dẫn đến việc gia đình tan vỡ. Tuy nhiên, tòa cũng xem xét cho bị cáo các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, nhân thân tốt.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt ông Đỗ Văn Thắng và bà Nguyễn Thị Anh mỗi người 9 tháng cải tạo không giam giữ về tội Vi phạm chế độ một vợ, một chồng.

Sống chung với vợ người khác dù đã bị xử lý hành chính

Một vụ án tương tự xảy ra tại tỉnh Tiền Giang cũ (nay là Đồng Tháp), người đàn ông bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì sống chung với người đang có chồng.

Theo hồ sơ, từ tháng 3/2023, ông Đặng Ngọc Dương (44 tuổi, đã ly hôn) chung sống như vợ chồng với bà Phạm Thị N., dù bà N. vẫn đang có chồng hợp pháp.

Ngày 5/4/2024, cả hai bị UBND huyện Gò Công Đông xử phạt hành chính về hành vi vi phạm chế độ một vợ, một chồng.

Đến ngày 11/11/2024, anh Đ. (chồng của bà N.) gửi đơn tố cáo, cho rằng vợ mình và ông Dương vẫn sống chung như vợ chồng và đã có con chung.

Kết quả giám định ADN xác định cháu C. (SN 2024) là con ruột của ông Dương và bà N..

Tháng 6/2024, TAND huyện Gò Công Đông (nay là TAND khu vực 2, Đồng Tháp) đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tòa nhận định hành vi của ông Dương xâm phạm nghiêm trọng đến chế độ hôn nhân một vợ, một chồng là nguyên tắc cơ bản được pháp luật bảo vệ.

HĐXX tuyên phạt ông Đặng Ngọc Dương 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Vi phạm chế độ một vợ, một chồng.

Hai vụ án trên là lời cảnh tỉnh cho những người coi nhẹ chế độ một vợ, một chồng, cho thấy ngoại tình và chung sống trái luật có thể dẫn tới xử lý hình sự. Tôn trọng nguyên tắc một vợ, một chồng không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là trách nhiệm để giữ gìn hạnh phúc gia đình và tránh những hệ lụy đáng tiếc.

(Tên nhân vật/đương sự đã được thay đổi).