Điêu đứng vì "bão" 1 sao nhầm trên Google Maps, chủ cửa hàng có thể làm gì?

Khi tìm kiếm một địa điểm trên Google và Google Maps, kết quả hiển thị sẽ bao gồm Google Review - được biết đến là tổng hợp các đánh giá của những người từng ghé thăm hoặc trải nghiệm dịch vụ ở nhà hàng, khách sạn, địa điểm du lịch…

Những đánh giá này được thể hiện dưới hình thức bình chọn sao (thang điểm từ 1-5) và cách đánh giá bằng văn bản, có thể bao gồm hình ảnh tại địa điểm đó.

Bất kỳ ai có tài khoản Google đều có thể để lại đánh giá nhanh chóng, dễ dàng. Theo chính sách của Google, bài đánh giá được đăng công khai trên các dịch vụ của Google (bao gồm Maps, Tìm kiếm và YouTube) cũng như những trang web và ứng dụng của bên thứ ba sử dụng các dịch vụ của Google.

Các review trên Google Maps là nguồn tham khảo về các địa điểm, giúp người tìm kiếm có cái nhìn tổng quát về nơi có thể họ sẽ ghé thăm (Ảnh chụp màn hình).

Trên thực tế, Google Maps không chỉ là công cụ định vị mà những đánh giá hiển thị kèm theo ảnh hưởng nhiều đến quyết định của người dùng trong việc lựa chọn nhà hàng, quán ăn, khách sạn, địa điểm tham quan.

Thông qua các đánh giá, địa điểm, doanh nghiệp ghi nhận các góp ý để cải thiện chất lượng dịch vụ, phân tích dữ liệu để có các chiến lược kinh doanh phù hợp… Ngoài ra, những review này cũng thể hiện sự tương tác trực tiếp giữa khách hàng và đơn vị quản lý địa điểm, góp phần quảng bá miễn phí cho địa điểm mình đánh giá.

Thói quen tham khảo thông tin của người dùng và sự dễ dàng khi để lại đánh giá trên Google Maps đôi khi có thể gây tác động tiêu cực đến địa điểm và doanh nghiệp.

Khi xem được một vài đánh giá không hài lòng, nhiều người dùng có thể thay đổi quyết định, lựa chọn các địa điểm khác, thậm chí có “ác cảm” với địa điểm ban đầu ngay cả khi chưa ghé thăm.

Đài truyền hình 6ABC Action News (đài truyền hình ABC tại khu vực Philadelphia, Pennsylvania, Mỹ) đưa tin, cuối tháng 10/2025, ít nhất 8 nhà hàng ở bang Philadelphia đã nhận về “bão” đánh giá một sao giả mạo trên Google, có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh thương hiệu và doanh số bán hàng của họ.

Nhiều chủ nhà hàng ngạc nhiên trước những đánh giá chê bai chất lượng những món ăn không có trong menu hoặc các quảng cáo đơn vị cung cấp dịch vụ gỡ đánh giá xấu nhưng có số điện thoại ở một quốc gia khác.

Họ nhận ra đây là một đợt “tấn công mạng” nhằm hạ bệ danh tiếng nhà hàng của mình và cố gắng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của Google.

Ngay cả khi được gỡ các đánh giá giả mạo, các chủ nhà hàng vẫn lo sợ nguy cơ những review không tốt sẽ làm ảnh hưởng đến lựa chọn của khách hàng (Ảnh minh hoạ: iStock).

Theo Guardian Money, vào năm 2022, Google đã chặn hoặc xóa tổng cộng 115 triệu đánh giá giả mạo nhắm vào các khách sạn, nhà hàng và doanh nghiệp. “Cơn bão” đánh giá xấu ở quy mô công nghiệp do hàng ngàn tài khoản mạo danh gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh, quảng bá của địa điểm.

Anh Alex Tufik, chủ sở hữu của Mish Mish - một trong các nhà hàng tại Philadelphia bị ảnh hưởng bởi "bão" 1 sao vô căn cứ - đã chia sẻ trên Instagram của mình về những việc đã xảy ra. Các khách hàng trung thành của quán đã bày tỏ sự thông cảm, giúp đỡ nhà hàng của anh bằng cách tăng thêm các đánh giá tốt, cải thiện xếp hạng trên Google Maps.

Google cung cấp một số công cụ hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi các đánh giá 1 sao vô căn cứ. Đơn vị quản lý địa điểm có thể báo cáo và yêu cầu xóa những đánh giá giả mạo hoặc vi phạm nguyên tắc cộng đồng trực tiếp qua nền tảng Google My Business.

Nếu đánh giá không hợp lệ hoặc xuất phát từ tài khoản đáng ngờ, doanh nghiệp có thể yêu cầu Google xem xét và xóa bỏ những đánh giá này.

Về lâu dài, doanh nghiệp nên có chiến lược, xác định Google Maps như một kênh quảng bá, trong đó Google Reviews vừa là cầu nối giúp lắng nghe phản hồi của khách hàng, vừa là công cụ giúp đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp.

Doanh nghiệp, đơn vị quản lý địa điểm cần thường xuyên kiểm tra, báo cáo khi thấy các review có dấu hiệu bất thường hoặc trực tiếp phản hồi các đánh giá tiêu cực, giải thích các vấn đề đã xảy ra; đồng thời khuyến khích các đánh giá chân thật từ khách hàng, người trải nghiệm để nâng cao xếp hạng của mình trên Google Maps.