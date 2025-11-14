Theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, doanh số điện thoại thông minh trên toàn cầu trong giai đoạn quý III đã tăng trưởng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số điện thoại thông minh trên toàn cầu trong giai đoạn quý III đã tăng trưởng 4% (Ảnh: WinFuture).

Doanh số được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ của hàng loạt thị trường như Ấn Độ, Trung Đông, châu Phi, Nhật Bản và một số quốc gia thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC). Trong khi đó, các thị trường như Bắc Mỹ hay châu Âu lại chứng kiến sự sụt giảm.

“Nhu cầu về các thiết bị cao cấp vẫn phát triển mạnh. Trong khi đó, các thiết bị 5G giá rẻ cũng tạo được sức hút với người dùng tại các khu vực như Ấn Độ, châu Phi và APAC", Shilpi Jain, chuyên gia phân tích cấp cao tại Counterpoint Research, chia sẻ.

Thị trường Nhật Bản ghi nhận mức tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ nhu cầu ổn định với dòng sản phẩm iPhone 16 và iPhone 16e. Trong khi đó, sức mua tại Trung Quốc đã chững lại do tình trạng thanh lý hàng tồn kho.

Trong quý III, Samsung tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu với 19% thị phần, tăng trưởng 6% so với năm ngoái. Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ thành công của dòng sản phẩm Galaxy A.

Mẫu Galaxy Z Fold7 ra mắt gần đây cũng đạt được hiệu suất tương đối tốt trên thị trường nhờ các chương trình khuyến mãi và sự quan tâm của người tiêu dùng đối với thiết bị màn hình gập.

Apple xếp ở vị trí thứ hai với 18% thị phần toàn cầu, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Apple cũng là nhà sản xuất ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong số 5 thương hiệu smartphone dẫn đầu thị trường.

iPhone 17 giúp Apple thắng lớn (Ảnh: Trung Nam).

Dòng sản phẩm iPhone 17 mới ra mắt đã được thị trường đón nhận nồng nhiệt, ghi nhận lượng đặt hàng trước cao kỷ lục. Điều đó đã giúp công ty tăng trưởng mạnh mẽ tại Nhật Bản, Trung Quốc, Tây Âu và một số khu vực thuộc Châu Á - Thái Bình Dương.

Vị trí thứ ba thuộc về Xiaomi với 14% thị phần và tăng trưởng 2% so với cùng kỳ năm trước. Thương hiệu này đã và đang gia tăng thị phần tại Đông Nam Á, Trung Đông và Châu Mỹ Latinh, đặc biệt trong phân khúc giá rẻ và tầm trung.

OPPO và vivo lần lượt giữ vị trí thứ tư và thứ năm trên thị trường điện thoại thông minh toàn cầu trong quý III. Sự tăng trưởng của OPPO được thúc đẩy bởi hiệu suất mạnh mẽ tại thị trường Đông Nam Á. Trong khi đó, vivo đạt được thành công tại Ấn Độ và Đông Nam Á, đồng thời tiếp tục mở rộng sự hiện diện ra châu Phi.