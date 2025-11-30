RHYDER bí mật xuất hiện, đêm nhạc đầu tiên của CAPTAIN BOY bùng nổ

Tối 29/11, mini concert (buổi hòa nhạc nhỏ) “Mặt chạm mặt” của CAPTAIN BOY diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM) thu hút đông đảo người hâm mộ và những đồng nghiệp thân thiết của nam ca sĩ như: Quân A.P, Quang Trung, Song Luân...

Đáng chú ý, sự xuất hiện của RHYDER khiến CAPTAIN BOY ngỡ ngàng. Được biết, ê-kíp và RHYDER đã “thông đồng” để mang lại món quà bất ngờ cho CAPTAIN BOY. Trên sân khấu, hai ca sĩ cùng nhau thể hiện bản hit Chân thành và Ừ thì chia tay một cách đầy cảm xúc.

RHYDER (trái) và CAPTAIN BOY mang đến những tiết mục đầy cảm xúc (Ảnh: Ban tổ chức).

CAPTAIN BOY gửi lời cảm ơn RHYDER vì màn xuất hiện bất ngờ này. Nam ca sĩ cho biết, anh hạnh phúc khi có thêm nhiều người bạn mới sau Anh trai say hi 2024 và giữ vững tình bạn đó cho đến nay.

RHYDER cũng chia sẻ: “Chúc mừng CAPTAIN BOY đã có đêm mini concert đầu tiên thành công. Ngày đặc biệt của CAPTAIN sao có thể vắng mặt RHYDER được? Chúc cho hành trình sau này của CAPTAIN thêm rực rỡ và đừng quên lúc nào gọi là anh em có mặt ngay”.

Ngoài RHYDER, chương trình còn có sự tham gia của dàn nghệ sĩ trong Anh trai say hi mùa đầu tiên như Song Luân, Quang Trung... Trên sân khấu, CAPTAIN BOY thể hiện ca khúc You cùng Song Luân, Quang Trung và kết hợp với Quân A.P trong tiết mục Anh em gọi là có mặt ngay, đưa khán giả trở lại với không khí Anh trai say hi ngày nào.

Đây cũng là những người đồng đội thân thiết của CAPTAIN BOY trong chương trình. Cả ba đều dành lời khen cho nam ca sĩ sinh năm 2003 và "hạnh phúc lây" khi đồng đội của mình có được sân khấu riêng đầu tiên.

CAPTAIN BOY trình diễn máu lửa trên sân khấu (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong chương trình, CAPTAIN BOY trình diễn 15 ca khúc, chia làm 3 phần. Phần 1 “Chạm mặt khởi đầu” mang đến các ca khúc: Không sao đâu, Baby gọi cho anh, Mong em sẽ cố quên, Anh em gọi là có mặt ngay. Phần 2 mang tên “Chạm mặt cảm xúc” gồm: Mashup CAPTAIN BOY bay tới đây, Giá mà anh, Rolling Down, Cảm ơn đã ở bên, You.

Phần 3 “Mặt chạm mặt” gây sốt với 24h, Anh bị lú, Ừ thì chia tay, Chân thành, Anh lớn cũng phải, Kim tự tháp. Trong đó, 24h và Anh bị lú là hai ca khúc mới, lần đầu được CAPTAIN BOY thể hiện.

Đặc biệt, màn thể hiện Cảm ơn đã ở bên của CAPTAIN BOY và B Ray nhận sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả. Từng là huấn luyện viên của CAPTAIN BOY, B Ray cho biết anh xúc động khi nhìn thấy sự trưởng thành của học trò.

"Tôi rất vui khi CAPTAIN đã vững vàng trên đôi chân của mình. Tài năng, sự tử tế, tình yêu âm nhạc của CAPTAIN đã được mọi người nhìn thấy và công nhận. Sau này có như thế nào, tôi với CAPTAIN vẫn đối đãi với nhau như ngày đầu thôi”, B Ray nói.

Giữa tình yêu thương của khán giả và những người anh em thân thiết, CAPTAIN BOY rưng rưng chia sẻ: "Từ những ngày đầu theo đuổi âm nhạc, tôi không nghĩ sẽ có ngày này. Và khi mọi thứ diễn ra, tôi thấy như giấc mơ đã thành hiện thực vậy".

CAPTAIN BOY ( tên thật là Hoàng Đức Duy, SN 2003) được biết đến sau Rap Việt 2023 và được khán giả yêu mến khi tham gia Anh trai say hi 2024. Tháng 10/2024, CAPTAIN BOY trình làng MV đầu tay Ừ thì chia tay, đánh dấu hành trình bước chân vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Nam ca sĩ ghi dấu ấn với khả năng tự sáng tác, làm nhạc và thể hiện ca khúc.

Hoàng Thư