Nam Long Journey 2025: Hành trình trải nghiệm đô thị tích hợp, khơi mở chuẩn mực sống mới

Nam Long Journey 2025 mang đến cho khách tham dự cơ hội khám phá toàn bộ hệ sinh thái đô thị của Nam Long theo một hình thức mới: tích hợp đa giác quan, ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại bậc nhất hiện nay.

Trong bối cảnh đô thị Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, nhu cầu về một môi trường sống không chỉ dừng lại nhà để ở mà đã mở rộng thành hệ sinh thái sống toàn diện: sống - làm việc - học tập - vui chơi - mua sắm trong cùng một không gian liền mạch. Gia đình hiện đại đòi hỏi nhiều hơn sự tiện nghi: đó là tính bền vững, sự kết nối, công nghệ hỗ trợ vận hành và trải nghiệm sống có chiều sâu.

Đây cũng chính là lúc mô hình đô thị tích hợp trở thành xu hướng tất yếu. Không còn là khái niệm trên bản vẽ, đô thị tích hợp ngày nay phải là đô thị vận hành thực tế, nơi cư dân có thể cảm nhận rõ từng giá trị trong đời sống hằng ngày: đi làm thuận tiện, con cái học tập trong môi trường chất lượng và an toàn, không gian xanh hiện hữu, cộng đồng cư dân gắn kết và hạ tầng tiện ích vận hành trơn tru.

Sự kiện Nam Long Journey 2025 vì vậy không chỉ đơn thuần là sự kiện giới thiệu các dự án bất động sản mà còn là lời khẳng định vị thế tiên phong của Nam Long trên hành trình trở thành nhà phát triển đô thị tích hợp hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Trên hành trình phát triển hơn 33 năm, Nam Long là một trong số hiếm những doanh nghiệp bất động sản liên tục điều chỉnh tư duy để thích nghi với sự thay đổi của khách hàng. Từ phân khúc nhà ở vừa túi tiền, Nam Long từng bước chuyển mình sang phát triển các đô thị tích hợp bền vững quy mô lớn như Mizuki Park, Waterpoint, Izumi City, Elyse Island, Nam Long II Central Lake…

Điểm khác biệt nằm ở chỗ Nam Long không chỉ phát triển dự án, mà xây dựng đô thị như một hệ sinh thái, nơi 5 nhu cầu sống cốt lõi của gia đình hiện đại bao gồm sống, làm việc, học tập, vui chơi, mua sắm, được thiết kế đồng bộ ngay từ đầu. Đó là nền tảng để cư dân không chỉ ở, mà sống trọn vẹn và bền vững trong chính cộng đồng của mình.

Thông qua việc tổ chức một chuỗi sự kiện đồng bộ, quy mô lớn như Nam Long Journey 2025, Nam Long tạo cầu nối để khách hàng tự bước vào thành phố thu nhỏ một cách trực quan, nơi mọi tương tác đều tạo nên nhịp sống mới, phản ánh tổng thể cách vận hành tại các đô thị tích hợp mà tập đoàn đang phát triển.

Experience Integrated - Trải nghiệm tích hợp là mô hình trải nghiệm chủ đạo của Nam Long Journey 2025, nơi mọi thành phần của đô thị đều được tái hiện bằng công nghệ mô phỏng đa giác quan. Thay vì chỉ xem mô hình, người tham dự được “sống thử” cuộc sống tại các đại đô thị thông qua hình ảnh, âm thanh, ánh sáng đặc trưng của từng không gian.

Hành trình được thiết kế theo ba lớp nội dung xuyên suốt, phản ánh cấu trúc một đô thị tích hợp thế hệ mới.

Lớp đầu tiên là “Khởi tạo hành trình”, mở ra bức tranh toàn cảnh về quá trình phát triển của Nam Long. Khách tham dự đi qua bức tường hành trình 33 năm, một không gian được tái dựng bằng công nghệ cảm biến chuyển động kết hợp màn hình tương tác. Mỗi bước chân, mỗi thao tác chạm sẽ kích hoạt một cột mốc, một giai đoạn, một dự án đã tạo nên di sản Nam Long. Khách tham quan giống như đang mở từng trang sử của tập đoàn bằng chính trải nghiệm của mình.

Lớp thứ hai đi sâu vào khái niệm đô thị tích hợp - yếu tố cốt lõi trong tầm nhìn mới của Nam Long. Tại đây, cấu trúc của một đô thị hiện đại được phân tích dưới góc nhìn vận hành: không chỉ có nhà và tiện ích, mà còn là sự kết nối liền mạch giữa năm nhu cầu thiết yếu của cư dân gồm sống, làm việc, học tập, vui chơi và mua sắm.

Lớp thứ ba: “Trải nghiệm chất sống Nam Long”. Đây là không gian nơi khách tham quan có thể bước vào mô phỏng phòng khách, công viên trung tâm, tuyến phố chính, trường học hoặc bến du thuyền của từng đô thị thông qua công nghệ VR và Immersive Room 360 độ. Cảm giác đứng giữa một trong những đô thị tích hợp rộng lớn nhưng lại quan sát được toàn cảnh chỉ trong vài phút là điều khiến nhiều khách thử nghiệm ấn tượng.

Để kể câu chuyện đô thị bằng ngôn ngữ hiện đại, Nam Long Journey 2025 ứng dụng một loạt công nghệ mô phỏng và trình diễn tiên tiến.

Không gian triển lãm được dàn dựng như một “phòng thí nghiệm đô thị”, nơi các đại đô thị Mizuki Park, Waterpoint, Izumi City và Elyse Island được tái hiện bằng màn hình độ phân giải cao, mô phỏng ánh sáng theo thời gian thực và công nghệ tái tạo mùi hương đặc trưng.

Chẳng hạn, bước vào khu vực mô phỏng phân khu Trellia Cove của Mizuki Park, người tham quan có thể cảm nhận rõ không gian yên bình, nhiều cây xanh; đến khu vực Waterpoint thể hiện rõ nét chuẩn sống “resort living”; còn tại Izumi City được thiết kế đa màu sắc theo chủ đề “Nơi mỗi ngày đều là mùa xuân”.

Điểm nhấn công nghệ là Immersive Room 360°, nơi toàn bộ hình ảnh được trình chiếu sống động, kết hợp công nghệ panorama (toàn cảnh) và điều hướng bằng cảm ứng. Khách tham dự có thể phóng to, thu nhỏ, xoay góc nhìn hoặc chọn phân khu muốn tham quan. Mỗi khi thay đổi lựa chọn, hệ thống lập tức tái dựng khung cảnh với độ chi tiết cao. Đây là công nghệ thường thấy tại các triển lãm quốc tế nhưng được áp dụng trọn vẹn tại Nam Long Journey.

Thêm vào đó, hệ thống trải nghiệm VR được tối ưu hóa để người dùng có thể “bước đi” trong thế giới ảo một cách tự nhiên nhất. Chỉ với kính VR và bộ điều khiển, khách tham quan có thể đi dạo quanh công viên trung tâm Waterpoint, đứng bên bến thuyền, tham quan các cung đường nội khu như đang hiện diện tại dự án. Mọi chuyển động đều được đồng bộ hóa mượt mà với hình ảnh 3D, mang lại cảm giác chân thực vượt xa cách xem mô hình truyền thống.

Hai phiên mở bán đặc biệt cho phân khu cao tầng Solaria Rise (Waterpoint) và Trellia Cove (Mizuki Park) và phân khu thấp tầng Izumi Canaria (Izumi City) là điểm nhấn quan trọng của Nam Long Journey 2025 khi liên tục thu hút lượng khách vượt dự kiến và ghi nhận tỷ lệ hấp thụ cao trong thời gian ngắn.

Phiên mở bán ngày 6/12 đã tạo nên một không khí nhộn nhịp, khi các phân khu cao tầng của Waterpoint và Mizuki Park được săn đón nhờ lợi thế pháp lý minh bạch, tiện ích hoàn thiện và chất sống đô thị tích hợp đã được chứng minh.

Sang ngày 7/12, phân khu thấp tầng Izumi Canaria tiếp tục trở thành tâm điểm khi lượng khách quay lại để tư vấn tăng mạnh, giỏ hàng nhanh chóng được chốt, cho thấy sức hút của các sản phẩm phù hợp nhu cầu an cư và tích sản dài hạn tại phía Đông TPHCM.

Song song với các phiên giao dịch sôi động, sự kiện còn mang đến các hoạt động chuyên môn giúp khách hàng và nhà đầu tư có thêm góc nhìn toàn diện về thị trường. Diễn đàn Bất động sản Nhà ở Việt Nam 2026 với chia sẻ từ CBRE cung cấp dữ liệu thị trường cập nhật, phân tích xu hướng dịch chuyển nhu cầu và sự trỗi dậy của các đô thị tích hợp tại Tây Ninh (Long An cũ) - Đồng Nai như các cực tăng trưởng mới.

Trong khi đó, tọa đàm dành cho môi giới bất động sản (BĐS) do VARS chủ trì nhấn mạnh vai trò của tính minh bạch, hệ sinh thái sống đầy đủ và trải nghiệm thực tế trong việc nâng cao chất lượng tư vấn và giúp khách hàng tự tin khi ra quyết định.

Chia sẻ về sự kiện, ông Lucas Loh, Tổng giám đốc Tập đoàn Nam Long, nhấn mạnh rằng Nam Long Journey 2025 được xây dựng với mục tiêu đồng hành cùng khách hàng trong hành trình tìm kiếm nơi an cư bền vững và cơ hội đầu tư dài hạn. Dù khách tham dự là người mua để ở, nhà đầu tư, đối tác hay khách hàng gắn bó lâu năm, sự kiện vẫn được thiết kế để mang đến những thông tin, trải nghiệm và lựa chọn phù hợp với từng nhóm.

Không phải ngẫu nhiên sự kiện được chọn tổ chức vào cuối năm, thời điểm mà mỗi người đều có xu hướng nhìn lại hành trình đã qua và chuẩn bị cho những mục tiêu mới. Với nhiều khách tham dự, Nam Long Journey 2025 có thể là điểm khởi đầu cho hành trình tìm kiếm một môi trường sống lý tưởng.

Với các nhà đầu tư và đối tác chiến lược, đây là bước ngoặt mở ra những mối quan hệ hợp tác dài hạn. Còn với Nam Long, sự kiện này là lời khẳng định và cam kết cho tầm nhìn trở thành tập đoàn BĐS đô thị tích hợp, sáng tạo hàng đầu tập đoàn theo đuổi.

Nội dung: Toàn Thịnh

20/12/2025 - 19:15