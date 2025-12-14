Hộ dân nhận 400 tỷ đồng tiền đền bù đất; "nóng" vụ chung cư cấm gửi xe điện

Một hộ dân có nhà nhìn ra Hồ Gươm sắp nhận 400 tỷ đồng tiền đền bù đất

Theo phương án đền bù công khai, một gia đình có nhà ở khu vực Hồ Gươm trong diện phải di dời để làm công viên, quảng trường phía đông sắp được nhận 400 tỷ đồng tiền đền bù.

Gia đình trên sở hữu mảnh đất mặt phố Đinh Tiên Hoàng hơn 400m2, hướng ra hồ Hoàn Kiếm với 2 sổ đỏ. Hộ dân đã đồng ý phương án nhận 400 tỷ đồng từ phường, và khoảng 10 ngày nữa sẽ chính thức nhận tiền.

Bất động sản khó xảy ra "bong bóng", nguy cơ ở sản phẩm hạng sang

Chuyên gia cho rằng "bong bóng" bất động sản có thể xảy ra, nhất là với phân khúc cao cấp và hạng sang. Nguồn cung hạn chế khiến giá bị đẩy lên nhanh, trong khi giao dịch lại chủ yếu đến từ nhóm nhà đầu tư mua đi bán lại hoặc đầu cơ. Khi giá vượt quá khả năng sinh lời thực tế, người mua mới không sẵn sàng tham gia, còn người đang nắm giữ tài sản lại không muốn bán vì chưa đạt kỳ vọng lợi nhuận.

"Nóng" chung cư HH Linh Đàm cấm gửi xe điện

Bộ Xây dựng vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến sau khi một số chung cư cấm gửi xe điện. Nhiều quan điểm đề xuất bổ sung phần trạm sạc và trạm đổi pin đối với xe điện vào quy chuẩn.

Trong khi đó, Chung cư HH Linh Đàm loay hoay khi phường chỉ đạo không được cấm gửi xe điện, trong khi hạ tầng quá tải, rủi ro cháy nổ cao. Cuộc họp gần nhất đang chờ ý kiến các bên.

Khu vực gửi xe điện trong hầm tại chung cư HH Linh Đàm (Ảnh: Văn Hưng).

Xây nhà trên đất nông nghiệp bị thu hồi sổ đỏ, phải làm thế nào?

Nếu muốn được cấp lại sổ, người sử dụng đất cần hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ xử lý vi phạm về xây dựng trái phép và sử dụng đất sai mục đích. Trường hợp quy hoạch chưa cho phép đất ở, việc chuyển mục đích hay công nhận đất ở cũng sẽ không được giải quyết cho đến khi quy hoạch điều chỉnh.

Đà Nẵng trình 2 phương án giá đất áp dụng trong năm 2026

UBND TP Đà Nẵng đã đề xuất 2 phương án giá đất áp dụng năm 2026 để trình HĐND thành phố. Trong đó, phương án 2 giảm 20% so với mức tăng tính toán từ phương án 1.

Nhiều đại biểu kiến nghị TP Đà Nẵng chưa nên điều chỉnh bảng giá đất hiện nay vì giá những năm qua đã tăng mạnh, việc tiếp tục biến động có thể gây áp lực lớn lên doanh nghiệp, người dân.

Vingroup muốn xây sân vận động lớn thứ hai thế giới, chứa gấp 3 sân Mỹ Đình

Vingroup đề xuất xây sân vận động Trống Đồng có sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi tại khu đô thị thể thao Olympic. Toàn bộ khu đô thị thể thao Olympic có quy mô khoảng 10.000ha, thuộc phạm vi khu vực nghiên cứu quy hoạch có quy mô hơn 16.100ha.

Tin vui cho người muốn chuyển đất nông nghiệp sang đất ở

Người dân sẽ chỉ phải nộp 30% chênh lệch khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở, thay vì 100% như hiện nay. Chính sách ưu đãi này chỉ áp dụng một lần cho hộ gia đình, cá nhân. Các lần chuyển đổi mục đích sau sẽ phải nộp toàn bộ chênh lệch.

Kiếm 50 triệu đồng/tháng vẫn khó mua nhà, dưới 30 triệu gần như bất khả thi

Giá nhà tăng phi mã khiến việc sở hữu căn hộ khó hơn tại các nước phát triển. Với thu nhập dưới 30 triệu đồng/tháng, giấc mơ an cư của người trẻ tại đô thị lớn gần như bất khả thi.

Sun Group sắp xây siêu dự án casino 2 tỷ USD, có hơn 2.000 máy chơi

Đại diện Sun Group cho biết đang cố gắng hoàn thiện thủ tục để khởi công Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại khu kinh tế Vân Đồn trong tháng 12. Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, dự án này là một trong số 245 dự án, công trình đủ điều kiện khởi công, khánh thành vào ngày 19/12 tới đây.

Nhiều quỹ đất vàng được sang tay, làn sóng M&A địa ốc hút 2,4 tỷ USD

Hàng loạt các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) đã được thực hiện trong thời gian gần đây, giúp các doanh nghiệp có tiềm lực mở rộng quỹ đất, đặc biệt là quỹ đất "vàng" khu vực trung tâm. Thay vì dàn trải, dòng tiền đầu tư đang tập trung vào các dự án có pháp lý hoàn chỉnh. Hơn 70% giá trị M&A 11 tháng qua đổ vào bất động sản nhà ở, với tâm điểm là các khu đất vàng đắt giá.

Lãi suất tăng, thị trường nhà đất liệu có lặp lại “vết xe đổ” năm 2022?

Chuyên gia nhận định dù lãi suất tăng nhẹ, kịch bản xấu như năm 2022 khó lặp lại. Đáng chú ý, trước áp lực giá nhà, người trẻ đang hình thành 4 xu hướng ứng phó linh hoạt để tiến tới an cư.