Hà Nội ồ ạt đấu giá đất cuối năm, đáng chú ý có một khu "đất vàng"

Ngày 20/12, UBND xã Phượng Dực (Hà Nội) tổ chức đấu giá 28 thửa đất thuộc thôn Đương La và thôn Phú Túc. Các thửa đất có diện tích 80-99m2, giá khởi điểm từ 4,6 triệu đồng/m2.

Phiên đấu giá diễn ra theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp, tối đa 3 vòng đấu giá. Vòng đấu thứ nhất bước giá là 30 triệu đồng/m2; vòng đấu thứ hai bước giá là 1 triệu đồng/m2; vòng đấu thứ ba bước giá là 200.000 đồng/m2.

Tiếp đó, ngày 25/12, Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Hát Môn cũng phối hợp công ty đấu giá tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 15 thửa đất tại khu Cổng Nội và khu Cát Hạ.

Các thửa đất có diện tích dao động 96-134m2, giá khởi điểm từ 6,4 đến 7,9 triệu đồng/m2. Phiên đấu giá được tổ chức tại hội trường Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Hát Môn.

Một khu đất đấu giá tại huyện Hoài Đức cũ, Hà Nội (Ảnh: Dương Tâm).

Tâm điểm những ngày cuối năm là phiên đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao tại số 18 phố Cao Bá Quát, phường Điện Biên, quận Ba Đình (nay là phường Ba Đình), thành phố Hà Nội.

Theo thông báo của đơn vị tổ chức, khu đất được đấu giá quyền sử dụng rộng 3.366m2, với giá khởi điểm tại vòng đầu tiên là 201,7 triệu đồng/m2, tương đương từ 679 tỷ đồng. Bước giá tối thiểu cho vòng tiếp theo là 2 triệu đồng mỗi m2, tương đương khoảng 6,73 tỷ đồng cho cả khu đất. Phiên đấu giá này phải trải qua tối thiểu 3 vòng.

Tổng mức đầu tư dự kiến cho dự án khách sạn ở 18 Cao Bá Quát tối thiểu 911,3 tỷ đồng, gồm 679 tỷ tiền khởi điểm đấu giá đất và 232 tỷ chi phí xây dựng. Như vậy, tổ chức tham gia đấu giá phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư này, tương đương 182,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, bên tham gia đấu giá phải đáp ứng yêu cầu năng lực, kinh nghiệm phát triển dự án. Đơn vị tham gia phải đặt trước 20% tổng giá trị khởi điểm của khu đất, tương ứng số tiền 135,8 tỷ đồng.

Đến ngày 27/12, UBND phường Phú Diễn tổ chức đấu giá khu đất ký hiệu CT thuộc khu tái định cư 8,5ha giáp đường Phú Diễn, với tổng diện tích hơn 14.351 m2. Khu này dành ra gần 6.500 m2 để thực hiện dự án nhà ở thấp tầng, giá khởi điểm gần 713 tỷ đồng, tương đương khoảng 110 triệu đồng/m2. Nhà đầu tư tham gia phải đặt trước 143 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, một khu đất rộng khoảng 5,7ha tại khu vực Đồng Xếnh - Vườn Gàn (Ba Vì) cũng được đưa ra đấu giá, trong đó hơn 1,7ha dành cho xây dựng nhà ở thấp tầng. Khu đất này được quy hoạch đồng bộ, gắn với hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng và không gian xanh.

Đến ngày 29/12, Công ty Đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam cũng thông báo đấu giá 33 thửa đất tại xã Yên Lãng, gồm các khu đất thuộc thôn Nại Châu, thôn Xa Mạc với diện tích 95-190m2, giá khởi điểm từ 5 đến 7 triệu đồng/m2.