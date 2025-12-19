Quyền lợi của người mua nhà tại dự án 39-39B Bến Vân Đồn sẽ ra sao?

Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), số phận khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (quận 4 cũ, TPHCM) được nhiều người quan tâm.

Cơ quan điều tra xác định bà Nguyễn Thị Như Loan - nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai - đã thâu tóm công ty sở hữu quỹ đất này rồi bán lại cho Novaland, hưởng lợi trái pháp luật gần 298 tỷ đồng.

Dự án 39-39B Bến Vân Đồn ở vị trí đắc địa (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Trong nội dung kiến nghị, cơ quan điều tra xác định Công ty Nova Phúc Nguyên là bên thứ ba ngay tình, đã triển khai thực hiện dự án theo quy hoạch của TPHCM và đã bán toàn bộ sản phẩm. Tuy nhiên người mua vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Từ đó, cơ quan điều tra chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan và kiến nghị TAND TPHCM tiếp tục xem xét, giải quyết để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân đã mua nhà.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra còn xác định có dấu hiệu sai phạm của cá nhân liên quan trong việc cho chuyển đổi 159 căn hộ tái định cư sang bán thương mại. Do thời hạn điều tra vụ án đã hết, cơ quan điều tra tách thông tin, tài liệu liên quan đến hành vi sai phạm của cá nhân này để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Trước đó hồi tháng 4 năm nay, thực hiện Nghị định số 76 của Chính phủ quy định chi tiết Nghị quyết số 170 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án, TPHCM cũng chỉ đạo cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án tại số 39-39B Bến Vân Đồn.

Theo đó, sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, nhà đầu tư khẩn trương nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận. Cơ quan đăng ký đất đai (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và phối hợp thực hiện.

Dự án 39-39B Bến Vân Đồn có vị trí đắc địa ngay mặt tiền trục đường lớn quận 4, đối diện trung tâm quận 1. Dự án có diện tích 6.201m2 với 2 tòa tháp, gồm các loại hình căn hộ, thương mại văn phòng, dịch vụ. Diện tích căn hộ khá đa dạng, từ 57m2 đến 114m2.

Một số đơn vị ghi nhận giá giao dịch căn hộ tại dự án nói trên phổ biến trong 5 năm trở lại đây khoảng 66-70 triệu đồng/m2, tương đương một số dự án lân cận cùng khu, cùng phân khúc.