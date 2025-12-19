Muốn nhà gọn như trong tạp chí, chuyên gia khuyên bỏ ngay 6 thói quen này

Khi bước vào một không gian sống ngăn nắp, chúng ta thường nghĩ chủ nhân phải tốn rất nhiều công sức để duy trì nó. Tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Những người sở hữu ngôi nhà gọn gàng hiếm khi phải đánh vật với chổi lau hay máy hút bụi cả ngày. Họ đơn giản là biết cách tối ưu hóa sức lao động và đặc biệt là biết nói “không” với những thói quen xấu gây bừa bộn.

Dưới đây là 6 điều tối kỵ mà các chuyên gia dọn dẹp khuyên bạn nên loại bỏ ngay lập tức nếu muốn không gian sống luôn thoáng đãng và thư thái.

Không gian sống gọn gàng không đến từ việc dọn dẹp không ngừng nghỉ, mà đến từ những thói quen thông minh giúp bạn làm ít, hưởng nhiều (Ảnh: NJ Cleaning Services).

Ngâm bát đĩa bẩn trong bồn rửa qua đêm

Việc để bát đĩa bẩn chất đống, ngâm nước qua đêm là một trong những thói quen xấu phổ biến nhất. Điều này không chỉ gây mất mỹ quan, tạo cảm giác ngột ngạt ngay khi bước vào bếp mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh. Tại Việt Nam, khí hậu nóng ẩm là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn sinh sôi và thu hút côn trùng như gián, kiến nếu bát đĩa không được xử lý ngay.

Người gọn gàng luôn xử lý bát đĩa theo nguyên tắc “cuốn chiếu”: Nấu đến đâu dọn đến đó hoặc rửa ngay sau khi ăn. Một bồn rửa trống trơn, khô ráo sẽ tạo hiệu ứng tâm lý tích cực, giúp cả căn bếp trông sạch sẽ hơn gấp nhiều lần.

Dồn việc nhà chờ ngày tổng vệ sinh

Rất nhiều gia đình Việt có thói quen để nhà cửa bừa bộn cả tuần và dành trọn ngày Chủ nhật để tổng vệ sinh. Đây là tư duy sai lầm khiến việc dọn dẹp trở thành gánh nặng mệt mỏi và ám ảnh.

Thay vì chờ đợi một “đại cuộc” dọn dẹp, hãy chia nhỏ công việc. Dành ra 10-15 phút mỗi ngày để lau bụi kệ tivi, cất gọn đồ chơi của con hay quét sơ sàn nhà sẽ hiệu quả hơn nhiều. Những ngôi nhà sạch sẽ nhất là kết quả của những thói quen nhỏ được duy trì đều đặn hàng ngày chứ không phải từ những nỗ lực kiệt sức vào cuối tuần.

Biến ghế sofa thành tủ quần áo di động

Giặt giũ đã vất vả, nhưng việc gấp và cất quần áo còn khiến nhiều người ngại hơn. Hệ quả là những chiếc ghế sofa, ghế ăn hay thậm chí là một góc giường trở thành nơi tập kết của đống quần áo sạch chưa được gấp.

Thói quen này là kẻ thù số một của sự gọn gàng. Một đống quần áo lù lù ở phòng khách sẽ ngay lập tức phá hỏng vẻ đẹp của cả căn phòng, dù sàn nhà có sạch đến đâu. Hãy tập thói quen xử lý quần áo ngay khi lấy ra khỏi máy sấy hoặc dây phơi. Nếu chưa thể gấp ngay, ít nhất hãy phân loại và để chúng vào giỏ gọn gàng thay vì vắt vẻo trên thành ghế.

Lưu luyến đồ cũ với tâm lý tiếc của

Một ngôi nhà nhiều đồ đạc dư thừa thì dù có lau chùi kỹ đến mấy trông vẫn sẽ rối mắt. Người Việt thường có tâm lý tiếc của, giữ lại những món đồ không dùng đến với suy nghĩ “biết đâu sau này cần”. Từ những chiếc hộp giấy, chai lọ rỗng cho đến quần áo cũ chật ních trong tủ.

Để nhà gọn gàng bạn cần học cách buông bỏ. Hãy định kỳ rà soát lại đồ đạc mỗi tháng. Nếu một món đồ không còn phục vụ cuộc sống hiện tại và không mang lại niềm vui, hãy mạnh dạn thanh lý hoặc quyên góp. Không gian sống thoáng đãng mới là thứ xa xỉ nhất bạn cần giữ gìn.

Học cách buông bỏ tâm lý tiếc của với những món đồ thừa thãi. Không gian sống thoáng đãng mới chính là món đồ nội thất xa xỉ nhất trong ngôi nhà bạn (Ảnh: Hommes).

Biến mặt bàn thành bãi đáp của giấy tờ

Nhiều người thường biến những mặt phẳng như bàn ăn, bàn trà hay nóc tủ lạnh thành “bãi đáp” cho đủ loại đồ lặt vặt như hóa đơn điện nước, tờ rơi quảng cáo, khẩu trang hay chìa khóa xe. Chỉ cần vài ngày lơ là, những chồng giấy tờ vô danh sẽ mọc lên như nấm, tạo cảm giác lộn xộn, thiếu chỉn chu.

Giải pháp đơn giản là xử lý ngay khi chúng xuất hiện: Thanh toán và cất hóa đơn, vứt bỏ tờ rơi. Hoặc tốt hơn, hãy chuẩn bị một khay đựng chuyên dụng ngay lối ra vào để quy tập những món đồ nhỏ này, tránh để chúng lan tràn khắp các mặt bàn trong nhà.

Rời phòng ngủ khi chăn gối còn ngổn ngang

Nghe có vẻ nhỏ nhặt, nhưng việc gấp chăn màn ngay sau khi thức dậy lại là thói quen nền tảng của một người ngăn nắp. Một chiếc giường luộm thuộm sẽ khiến cả phòng ngủ trông bừa bộn, bất kể các góc khác có sạch sẽ ra sao.

Hơn nữa, hành động chỉnh trang lại giường chiếu vào buổi sáng còn được xem là một liều thuốc tinh thần, một nhiệm vụ nhỏ đầu tiên được hoàn thành trong ngày, tạo đà hứng khởi cho các công việc tiếp theo. Hãy dành ra 2 phút mỗi sáng, và bạn sẽ cảm ơn chính mình khi trở về phòng nghỉ ngơi vào buổi tối.