Những đại dự án bất động sản của Vingroup, Sun Group khởi công vào ngày mai

Một loạt dự án bất động sản đáng chú ý, do những “ông lớn” như Vingroup, Sun Group làm chủ đầu tư sẽ đồng loạt khởi công vào ngày 19/12. Sự kiện khởi công, khánh thành nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Khu đô thị thể thao Olympic

Dẫn đầu về quy mô vốn là khu đô thị thể thao Olympic do Vingroup làm chủ đầu tư, có diện tích hơn 9.000ha. Tổng mức đầu tư dự kiến là trên 925.000 tỷ đồng.

Về quy hoạch, dự án thuộc địa bàn 11 xã, phường, gồm Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa và được chia thành 4 phân khu A, B, C, D.

Phối cảnh Khu đô thị thể thao Olympic phân khu B (Ảnh: CTV).

Dự án thành phần phân khu A gồm phát triển đô thị mới gắn với mô hình TOD và có tính đến việc là đầu mối giao thông kết nối, bổ trợ cho khu liên hợp thể thao (sân vận động đẳng cấp quốc tế) nằm tại khu B.

Dự án thành phần phân khu B gồm phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với khu liên hợp thể thao. Trong đó đã bao gồm tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu (đầu tư xây dựng bãi đỗ xe khu tổ hợp thể thao thuộc phân khu B) để phục vụ khởi công.

Dự án thành phần phân khu C gồm phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với khu liên hiệp thể thao (sân vận động đẳng cấp quốc tế).

Dự án thành phần phân khu D gồm phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hiệp thể thao (sân vận động đẳng cấp quốc tế).

Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh

Tại Quảng Ninh, khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh do Tập đoàn Vingroup phát triển, có diện tích hơn 4.100ha, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh lên tới 456.639 tỷ đồng (gần 18 tỷ USD) cũng sẽ được khởi công.

Phối cảnh dự án Hạ Long Xanh (Ảnh: Vingroup).

Quy hoạch nêu dự án cung ứng hơn 55.000 sản phẩm, gồm căn hộ, condotel, shophouse, biệt thự và khách sạn, đáp ứng quy mô dân số hơn 244.000 người.

Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại khu kinh tế Vân Đồn

Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại khu kinh tế Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) do Sun Group làm chủ đầu tư có tổng diện tích lập quy hoạch gần 245ha, trong đó dành hơn 26ha cho khu casino với công trình cao 25 tầng nổi và 3 tầng hầm, dự kiến bố trí khoảng 214 bàn chơi casino và 2.140 máy chơi. Bên cạnh đó là 2 lô khách sạn, nghỉ dưỡng 12ha, 7 lô cho khu resort.

Khu vực dự kiến làm dự án kinh doanh casino ở Vân Đồn, Quảng Ninh (Ảnh: Nguyễn Dương).

Đây sẽ là tổ hợp công trình kinh doanh hoạt động casino; kinh doanh bất động sản, dịch vụ du lịch, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, resort; tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng, hội nghị, hội thảo; các cơ sở thể dục, thể thao, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe.

Tổ hợp dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp casino Vân Đồn có vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD, gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn vay, vốn huy động. Chủ đầu tư lên kế hoạch xây dựng dự án trong 9 năm, dự kiến vận hành toàn bộ từ quý II/2032.

Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh

Tại Khánh Hòa, điểm nhấn là khu đô thị ven vịnh Cam Ranh do liên danh Vinhomes - Công ty cổ phần Đầu tư Cam Ranh - VinES triển khai.

Dự án xây dựng tại phường Bắc Cam Ranh, có tổng mức đầu tư hơn 85.293 tỷ đồng; quy mô sử dụng đất hơn 1.254ha; quy mô dân số 230.779 người; số lượng nhà ở gồm: 8.474 căn nhà ở liền kề, 10.732 căn nhà ở biệt thự, 19.816 căn nhà ở xã hội.

Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1

Dự án khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 tại xã Phúc Thịnh (trước đây thuộc huyện Đông Anh) do liên danh Tổng công ty Viglacera - CTCP, CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Hoàng Thành và CTCP Xây dựng Central làm nhà đầu tư thực hiện dự án.

Dự án có quy mô gần 45ha, tổng vốn đầu tư hơn 9.300 tỷ đồng, trong đó gần 617 tỷ dành cho bồi thường tái định cư. Quỹ đất dành cho xây nhà xã hội rộng hơn 13ha, còn nhà thương mại hơn 3,3ha.

Tổng vốn góp của ba nhà đầu tư là 1.500 tỷ đồng. Trong đó, Viglacera chiếm phần lớn nhất với 825 tỷ (55%), Hoàng Thành góp 450 tỷ (30%) và Central 225 tỷ (15%). Ba đơn vị sẽ huy động thêm khoảng 7.800 tỷ đồng để triển khai phần vốn còn lại của dự án.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ có hơn 3.100 căn nhà xã hội, 427 căn chung cư thương mại và 99 nhà thấp tầng. Một số hạng mục khác tại dự án gồm trường học từ mầm non đến THCS, công trình dịch vụ, thương mại.

Tổ hợp Times Square

Tổ hợp Times Square tại số 2 Phạm Hùng, chủ đầu tư là Công ty TNHH Thăng Long Property. Tổng vốn đầu tư dự án gần 5.000 tỷ đồng, được triển khai trên quỹ đất 40.000m2, tích hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, căn hộ du lịch và trường học, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ - thương mại khu vực phía tây Thủ đô.

Dự án nằm tại lô "đất vàng" trên đường Phạm Hùng, liền kề khu vực trung tâm mua sắm, đối diện Trung tâm Hội nghị quốc gia và gần sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội

Liên danh Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Công Thành - Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà cũng vừa được chọn là nhà đầu tư tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Dự án nằm tại các xã Thuận An, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh (thành phố Hà Nội) và các phường Từ Sơn, Phù Khê (tỉnh Bắc Ninh), có tổng chiều dài tuyến chính khoảng 13,55km. Tổng mức đầu tư sơ bộ là 32.970 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất khoảng 289ha.

Ngoài ra, dự án sẽ xây dựng 2 nhánh rẽ trực tiếp gồm 3 làn xe/nhánh, rộng 14m, dài 2,5km kết nối Gia Bình và cầu Tứ Liên.Dự kiến, dự án sẽ được khởi công ngay trong ngày 19/12 cùng lúc với hàng loạt công trình giao thông trọng điểm trên cả nước nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.