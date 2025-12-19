"Trùm" nhà ở xã hội thua kiện, phải bàn giao nhà thô cho khách hàng

Công ty Địa ốc Hoàng Quân (mã chứng khoán: HQC) công bố thông tin bất thường về việc nhận được bản án dân sự phúc thẩm liên quan đến việc tranh chấp "Hợp đồng mua bán nhà" giữa công ty và ông Nguyễn Vĩnh Ninh.

Vụ việc diễn ra vào tháng 6 năm nay, nhưng mới được công bố trên HoSE vào cuối ngày 18/12.

"Trùm" nhà ở xã hội thua kiện khách hàng (Ảnh: HQC).

Bản án phúc thẩm tuyên bố giữ nguyên toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm và có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (5/6). Theo đó, Công ty Hoàng Quân có nghĩa vụ thực hiện việc bàn giao căn nhà thô tại lô C2-46 dự án Bình Minh cho ông Nguyễn Vĩnh Ninh.

Về nghĩa vụ tài chính, công ty phải thanh toán số tiền vi phạm nghĩa vụ bàn giao tạm tính đến ngày 19/2 gần 797 triệu đồng. Công ty cũng phải chịu 36,4 triệu đồng tiền án phí.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn chịu lãi chậm trả đối với số tiền trên và phạt 1,5%/tháng trên số tiền đã thanh toán nếu tiếp tục chậm bàn giao nhà thô sau ngày 20/2.

Ban lãnh đạo công ty đánh giá các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ bản án này là không trọng yếu và không gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh chung. Doanh nghiệp đang tiến hành các thủ tục cần thiết để thi hành bản án.

Hoàng Quân triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội khu vực phía Nam. Tính đến nay, công ty này cho biết đã hoàn thành khoảng 10.000 căn và đang triển khai thêm 40.000 căn tại nhiều địa phương.