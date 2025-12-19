Hà Nội sắp có khu nhà ở xã hội 9.300 tỷ đồng

Sáng 19/12, UBND TP Hà Nội tổ chức khởi công dự án khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 tại xã Phúc Thịnh (trước đây thuộc huyện Đông Anh). Công trình do liên danh Tổng công ty Viglacera , CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Hoàng Thành và CTCP Xây dựng Central làm nhà đầu tư thực hiện.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Công ty cổ phần Vihoce, cho biết Tiên Dương Park City được đầu tư theo mô hình khu đô thị - nhà xã hội độc lập đầu tiên ở Thủ đô.

Dự án có quy mô gần 45ha, tổng vốn đầu tư hơn 9.300 tỷ đồng, trong đó gần 617 tỷ dành cho bồi thường tái định cư. Quỹ đất dành cho xây nhà xã hội rộng hơn 13ha, còn nhà thương mại hơn 3,3ha.

Tiên Dương 1 là một trong những dự án nhà ở xã hội lớn nhất cả nước (Ảnh: Văn Hưng).

Tổng vốn góp của 3 nhà đầu tư là 1.500 tỷ đồng. Trong đó, Viglacera chiếm phần lớn nhất với 825 tỷ (55%), Hoàng Thành góp 450 tỷ (30%) và Central 225 tỷ (15%). Ba đơn vị sẽ huy động thêm khoảng 7.800 tỷ đồng để triển khai phần vốn còn lại của dự án.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ có hơn 3.100 căn nhà xã hội, 427 căn chung cư thương mại và 99 nhà thấp tầng. Một số hạng mục khác tại dự án gồm trường học từ mầm non đến THCS, công trình dịch vụ, thương mại.

Ông Phạm Quí Tiên, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, đánh giá Tiên Dương 1 mang đến cho Hà Nội thêm 1 dự án nhà ở xã hội độc lập có ý nghĩa an sinh xã hội. Hà Nội có tốc độ đô thị hóa cao, thu hút vốn đầu tư lớn, đồng nghĩa với việc bài toàn nhà ở cho cư dân đô thị cũng chính là nhiệm vụ quan trọng đối với toàn thể hệ thống chính trị.

Để dự án này thực sự trở thành một khu đô thị xã hội kiểu mẫu về mô hình nhà ở xã hội tập trung, ông Tiên yêu cầu chủ đầu tư cùng các sở ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc khâu đền bù giải phóng mặt bằng, sớm đưa dự án vào thi công xây dựng; đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn.

Cùng với đó, chủ đầu tư cần chú trọng kiến tạo không gian sống với chất lượng và tiện nghi công trình hiện đại, hợp lý, phục vụ việc sinh sống lâu dài ổn định cho các hộ gia đình thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách.

Sau khi hoàn thành, sớm xây dựng phương án quản lý, vận hành dự án chuyên nghiệp với mục tiêu quản lý minh bạch, duy trì được vẻ đẹp, công năng sau nhiều thập kỷ sử dụng.

Dự án khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 cùng 234 công trình trên cả nước đồng loạt được khởi công trong sáng 19/12 để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.