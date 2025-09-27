Hàng trăm người dân ở TPHCM "tiền mất tật mang" vì dự án treo hơn 2 thập kỷ

Hơn hai thập kỷ trôi qua, dự án khu dân cư Nam - Nam Sài Gòn (xã Bình Hưng, TPHCM) do Công ty CP đầu tư phát triển đô thị Phi Long (Công ty Phi Long) làm chủ đầu tư vẫn chỉ là bãi đất hoang, hạ tầng dang dở, để lại hàng trăm khách hàng trong cảnh "tiền mất tật mang".

Khởi động từ năm 2002, dự án này vướng vào hàng loạt sai phạm nghiêm trọng. Ngay từ đầu, chủ đầu tư ngang nhiên phân lô, bán nền trái phép khi chưa hoàn tất bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Theo báo cáo năm 2021 của UBND xã Phong Phú cũ (nay là xã Bình Hưng), 414 khách hàng đã nộp tổng cộng hơn 347 tỷ đồng để mua đất. Tuy nhiên, dự án vẫn "đắp chiếu", người dân không nhận được đất, cũng không có sổ đỏ.

Trong suốt 20 năm, Công ty Phi Long đã thay đổi pháp nhân tới 32 lần, chia đất dự án thành 940 lô nhưng chỉ 663 lô được duyệt. Đáng chú ý, nhiều trường hợp một nền đất bị bán cho nhiều người, đẩy hàng chục gia đình vào tình cảnh dở khóc dở cười, phải viết số điện thoại lên nền đất để "giữ chỗ".

Ông Bùi Đức Tài (70 tuổi, phường Bình Thới), người bị mù từ năm 12 tuổi, chia sẻ trong xúc động: "Gia đình dành dụm cả đời, mong có mái nhà, cuối cùng bị lừa. Tôi không thấy đường, già yếu cũng chẳng biết bấu víu vào đâu". Ông đã ký hợp đồng mua đất mà không hề hay biết giấy tờ đó vô giá trị.

Để tạo lòng tin cho khách hàng, chủ đầu tư đã xây dựng hai căn nhà trong khu vực dự án, trong đó có một căn làm trụ sở làm việc của Công ty Phi Long.

Thực tế ghi nhận của phóng viên Dân trí cho thấy, khu vực dự án chỉ là bãi đất trống, cỏ dại mọc um tùm, không hề có dấu hiệu xây dựng. Nhiều khu vực ngập trong rác thải, gây mất mỹ quan đô thị.

Chị Lý Thị Tâm (46 tuổi), một trong những khách hàng đầu tiên mua dự án, đã mòn mỏi thuê nhà suốt hơn chục năm nay. "Tôi mua gần 20 năm nay, công ty Phi Long hứa 24 tháng giao đất. Đến giờ vẫn chẳng thấy gì. Chồng làm tài xế, tôi đi giúp việc thuê, nợ nần còn chưa trả xong. Có những lúc tôi chẳng biết than với ai", chị Tâm nghẹn ngào.

Ông Lưu Bá Cư (quận Tân Phú) cho biết, người dân đã nhiều lần họp với chủ đầu tư, mong dự án được khởi động lại. "Tôi gửi rất nhiều lá đơn cầu cứu nhưng chưa được giải quyết. Nếu chủ đầu tư không làm được thì chính quyền hãy vào cuộc. Chúng tôi sẵn sàng góp thêm tiền để hoàn thiện hạ tầng, miễn sao có đất mà cất nhà", ông Cư bày tỏ.

Bà Võ Thị Kim Cúc (74 tuổi), công nhân viên chức về hưu hơn chục năm nay, vẫn phải ở nhà tập thể. "Tôi mua đất để sau này có nhà mà ở, giờ tóc bạc rồi vẫn chưa thấy đâu. Mong chính quyền mạnh tay xử lý, trả lại công bằng cho dân", bà Cúc bùi ngùi.

Tháng 6/2020, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến Công ty Phi Long. Tuy nhiên, vụ án sau đó bị tạm đình chỉ, khiến dự án gần như "đóng băng" và hàng trăm khách hàng tiếp tục mòn mỏi chờ đợi.

Ngoài ra, Công ty Phi Long còn nợ Nhà nước gần 100 tỷ đồng tiền thuế và nghĩa vụ tài chính, đồng thời xây nhà mẫu trái phép để "lừa" khách hàng.

Không chỉ dự án Nam - Nam Sài Gòn, Công ty Phi Long còn là chủ đầu tư của nhiều dự án khác như KDC Hải Yến, KDC Phi Long 5... tất cả đều trong tình trạng tương tự, chưa được giải quyết suốt nhiều năm nay.

Thiệt hại không chỉ dừng lại ở kinh tế, mà còn là nỗi đau tinh thần không thể đo đếm. "Đời cha mẹ còn chịu được, nhưng thương con cái. Chúng nó sinh ra và lớn lên trong cảnh chờ đợi, đến nay cũng chưa biết bao giờ mới có nhà để ở", một người dân trong dự án chia sẻ.

Người dân tha thiết mong chính quyền và cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt, xử lý dứt điểm tình trạng dự án treo, trả lại quyền lợi chính đáng cho hàng trăm hộ đã mòn mỏi suốt hai thập kỷ.

Vị trí dự án Nam - Nam Sài Gòn (xã Bình Hưng, TPHCM) (Ảnh: GoogleMaps).