Các dự án ở TPHCM đang bị “nghẽn” hàng trăm tỷ USD

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, đưa ra thông tin như vậy tại hội thảo “Nhận diện điểm nghẽn và đề xuất giải pháp khắc phục liên quan đến lĩnh vực đất đai”, do Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức chiều 22/9.

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (Ảnh: Mạnh Hưng).

“Phải làm sao để gỡ được vấn đề này. Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đã đưa ra các nhóm vấn đề nhưng khó khăn nhất hiện nay là giá đất, thẩm quyền định giá, bảng giá đất… Nếu không làm kỹ vẫn tiếp tục gây tắc nghẽn”, ông Đính nêu quan điểm.

Việc phân cấp, phân quyền quản lý đất đai tới cấp xã cũng là điều khiến vị chuyên gia băn khoăn vì lo ngại về năng lực thực thi của bộ máy cấp phường, xã.

Lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đề nghị số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai liên thông với Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, giúp việc quản lý, định giá đất sát với thị trường thông qua khai thác dữ liệu, thông tin giao dịch trên thị trường.

“Luật Đất đai có tầm ảnh hưởng đặc biệt, tác động trực tiếp và lâu dài tới phát triển kinh tế - xã hội nên tránh sửa đổi, bổ sung liên tục nhiều lần. Chúng ta cần tầm nhìn dài hạn, thận trọng”, ông Đính nêu quan điểm.

Chung mối quan tâm, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà thầu xây dựng Việt Nam Nguyễn Quốc Hiệp dẫn ví dụ ở phường Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), một cán bộ địa chính phụ trách hơn 100 dự án giải phóng mặt bằng, trong đó có dự án lên tới 4.000 tỷ đồng.

“Phường không đủ người, người không đủ năng lực nên ách tắc trong công tác giải phóng mặt bằng”, ông Hiệp phản ánh.

Dự án khu đô thị Ciputra ở Hà Nội (Ảnh: Trần Kháng).

PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến (Đại học Luật Hà Nội) cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường có hướng dẫn, “cầm tay chỉ việc”, tăng cường lực lượng thiện chiến xuống giúp địa phương giải quyết các khó khăn hiện nay về đất đai vì cấp xã, phường hiện rất lúng túng.

Chủ trì hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh Luật Đất đai là một trong những lĩnh vực đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Đất đai vừa là tài nguyên quý giá, vừa là tư liệu sản xuất, đồng thời cũng là nguồn lực to lớn cho sự phát triển đất nước.

Qua rà soát, tổng hợp ý kiến từ các địa phương và thực tiễn thực hiện, ông Ngọc cho biết Luật Đất đai còn tồn tại nhiều điểm nghẽn, trong đó có 3 nhóm vấn đề được quan tâm nhất hiện nay liên quan đến phân cấp, phân quyền trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bồi thường, giải phóng mặt bằng; xác định giá đất.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc (Ảnh: Mạnh Hưng).

“Bản chất khái niệm giá đất không có lỗi, nhưng phương pháp xác định hiện nay còn nhiều hạn chế. Chúng ta cần cơ chế để bảo đảm giá đất phản ánh đúng giá trị thực, minh bạch, khách quan", ông Ngọc nhấn mạnh.

Theo ông, chuyển đổi số trong quản lý đất đai là giải pháp then chốt, giúp xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất, minh bạch hóa các giao dịch và tiến tới xác định giá đất sát thực tế.