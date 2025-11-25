Người phụ nữ Thái Lan sống lại trong quan tài ngay trước hỏa táng

Người phụ nữ Thái Lan sống dậy khi chuẩn bị được hỏa táng (Ảnh: Dailymail).

Chùa Wat Rat Prakhong Tham, một ngôi chùa Phật giáo ở tỉnh Nonthaburi, ngoại ô Bangkok, ngày 24/11 đã đăng video lên trang Facebook của mình, cho thấy một người phụ nữ nằm trong quan tài trắng đặt phía sau xe bán tải, tay và đầu hơi chuyển động. Sự việc khiến những người trong chùa hết sức bối rối.

Ông Pairat Soodthoop, quản lý hành chính và tài chính của chùa, cho hay người phụ nữ 65 tuổi này sống lại trong quan tài khi được chính anh trai đưa từ tỉnh Phitsanulok đến nơi hỏa táng.

Ông cho biết họ nghe thấy tiếng gõ yếu từ bên trong quan tài.

“Tôi hơi bất ngờ nên yêu cầu mở nắp chiếc quan tài, và mọi người đều giật mình. Tôi thấy bà ấy hé mắt và gõ vào thành quan tài. Chắc hẳn bà đã gõ từ khá lâu”, ông kể.

Theo ông Pairat, người anh trai nói rằng chị gái mình phải nằm liệt giường khoảng 2 năm, sức khỏe suy giảm rồi rơi vào trạng thái bất động, tưởng như đã ngừng thở cách đây 2 ngày. Người anh sau đó đặt bà vào quan tài và lái xe quãng đường 500km tới một bệnh viện ở Bangkok, nơi người phụ nữ từng bày tỏ nguyện vọng hiến tạng.

Tuy nhiên, bệnh viện từ chối vì không có giấy chứng tử. Chùa Wat Rat Prakhong Tham cung cấp dịch vụ hỏa táng miễn phí, nên người anh đã đưa đến, nhưng cũng bị từ chối vì không có giấy tờ hợp lệ.

Khi quản lý của chùa đang giải thích thủ tục để xin giấy chứng tử thì họ nghe tiếng gõ phát ra. Sau đó, họ kiểm tra tình trạng người phụ nữ và lập tức đưa bà đến bệnh viện gần đó.

Ông Pairat nói thêm, sư trụ trì đã quyết định chùa sẽ chi trả chi phí điều trị cho người phụ nữ.