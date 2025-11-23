Hà Nội sắp đấu thầu tìm nhà đầu tư khu đô thị 2.500 tỷ đồng phía Tây Nam

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị mới Tiên Trượng tại xã Xuân Mai (trước thuộc thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ). Dự án nằm ở phía Tây Nam thành phố, cách hồ Hoàn Kiếm khoảng 30km.

Dự án có tổng diện tích khoảng 21,7ha. Trong đó, 3ha đất ở xây liền kề (dự kiến 265 căn nhà liền kề cao 5 tầng), 1,1ha xây biệt thự (37 căn biệt thự cao 3 tầng) và 1ha xây nhà ở xã hội (cao 25 tầng, 3 tầng hầm), cung ứng khoảng 1.589 căn nhà ở xã hội.

Ngoài ra còn có 0,3ha đất công cộng thương mại; 2,3ha đất giáo dục, 2,5ha đất cây xanh; 0,7ha đất bãi đỗ xe; 6,8ha đất giao thông; 3,6ha đất ở hiện trạng của làng Tiên Trượng... Còn lại là diện tích đất công cộng, thương mại dịch vụ, trường học, cây xanh, bãi đỗ xe...

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 2.509 tỷ đồng; trong đó gần 2.356 tỷ đồng là chi phí thực hiện và 153 tỷ đồng còn lại là chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Tiến độ dự án thực hiện trong vòng 4 năm kể từ ngày giao đất, cho thuê đất và thời gian hoạt động là 50 năm.

Sở Tài chính Hà Nội cho biết dự án sẽ được đấu thầu rộng rãi quốc tế trong quý IV. Tổng thời gian thực hiện các hoạt động tổ chức đấu thầu là 110 ngày.

Một góc Hà Nội nhìn từ trên cao (Ảnh: Hữu Nghị).

Trong đó, thời gian lập hồ sơ mời thầu là 20 ngày, thẩm định hồ sơ mời thầu 20 ngày, phê duyệt hồ sơ mời thầu 5 ngày, đánh giá hồ sơ dự thầu 20 ngày, thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư 20 ngày, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư 5 ngày, đăng tải thông tin và gửi thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư 5 ngày, các hoạt động khác như đàm phát, ký kết hợp đồng... trong 15 ngày.

UBND TP Hà Nội thời gian qua đã liên tiếp phê duyệt nhiều đồ án quy hoạch mới nhằm cụ thể hóa điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065.

Trong đó, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới G19, tỷ lệ 1/500 tại xã Thiên Lộc. Dự án có vị trí phía Bắc giáp thôn Đoài và thôn Đông; phía Nam giáp Quốc lộ 5 kéo dài (đường Hoàng Sa); phía Tây và Đông đều trùng chỉ giới đường đỏ các tuyến đường liên khu vực có mặt cắt 40m. Tổng diện tích quy hoạch khoảng 26,1ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 5.332 người.

Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội cũng phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị XB-5, tỷ lệ 1/2.000 thuộc địa bàn các xã Nội Bài, Sóc Sơn, Quang Minh và Phúc Thịnh có diện tích 3.971ha.