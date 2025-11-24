5 mẹo giữ ấm nhà cửa hiệu quả trong mùa đông

Khi nhiệt độ ngoài trời giảm sâu, nhiều gia chủ thường thắc mắc tại sao ngôi nhà của mình vẫn rét run dù đã đóng cửa cài then kỹ lưỡng. Theo các chuyên gia về nhà ở và năng lượng, nguyên nhân chính thường đến từ việc thất thoát nhiệt qua các khe hở và độ ẩm không khí quá cao - "kẻ thù giấu mặt" khiến cái lạnh trở nên buốt giá hơn.

Thay vì chịu đựng cảnh phải mặc áo phao ngay trong phòng khách hay để hóa đơn tiền điện tăng phi mã, bạn hoàn toàn có thể "sưởi ấm" không gian sống bằng những giải pháp nội thất thông minh và tiết kiệm sau đây.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến nhà bạn lạnh buốt thường do thất thoát nhiệt qua các khe hở và độ ẩm không khí cao (Ảnh: The Sun).

Bịt kín các khe hở ở cửa sổ và cửa ra vào

Đây là bước quan trọng nhất để ngăn gió lạnh len lỏi vào nhà. Theo thời gian, gioăng cao su có thể bị chai cứng, khung cửa vênh nhẹ tạo ra các khe hở rất khó thấy bằng mắt thường. Gió lùa qua những khe nhỏ này khiến hơi ấm thất thoát nhanh chóng.

Bạn có thể kiểm tra bằng cách đưa tay quanh khung cửa vào ngày gió mạnh để cảm nhận luồng khí lạnh. Sau đó, dùng gioăng cao su, băng xốp dán khe cửa hoặc keo silicon để trám lại các vết nứt. Với cửa chính hay cửa phòng ngủ, đừng quên lắp thêm thanh chắn khe cửa bằng xốp hoặc vải nỉ để chặn gió lùa dưới chân cửa; phụ kiện nhỏ này còn giúp cách âm và ngăn côn trùng khá hiệu quả.

Kiểm soát độ ẩm để giảm cảm giác rét

Mùa đông miền Bắc thường ẩm ướt, khiến cái lạnh trở nên buốt hơn do không khí ẩm dẫn nhiệt mạnh hơn. Độ ẩm cao cũng dễ gây nồm, mốc tường và đồ nội thất.

Trang bị một máy hút ẩm là lựa chọn đáng cân nhắc. Khi độ ẩm được duy trì ở mức 40–50%, không khí sẽ khô ráo hơn, giúp bạn cảm thấy ấm áp hơn và hạn chế bệnh hô hấp, đặc biệt với trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Việc phơi sấy quần áo trong nhà cũng nhanh hơn nhiều.

Làm ấm sàn nhà bằng thảm và sắp xếp lại nội thất

Sàn gạch men hoặc đá rất mát vào mùa hè nhưng lại “hút nhiệt” vào mùa đông. Một tấm thảm nỉ hoặc thảm lông ngắn đặt ở phòng khách, cạnh giường ngủ hay khu vực bàn ăn sẽ giúp đôi chân luôn ấm, đồng thời tạo cảm giác ấm cúng hơn cho không gian.

Ngoài ra, hãy kiểm tra lại cách bố trí nội thất. Tránh đặt sofa hoặc tủ lớn chắn ngay trước máy sưởi hay điều hòa hai chiều, vì đồ nội thất sẽ hấp thụ hết hơi ấm thay vì để nhiệt lan tỏa khắp phòng.

Tận dụng hiệu quả bộ rèm cửa

Rèm không chỉ có tác dụng che nắng hay trang trí. Vào mùa lạnh, chúng hoạt động như một lớp cách nhiệt tự nhiên. Nếu bạn đang dùng rèm mỏng, hãy đổi sang rèm vải dày, rèm nhung hoặc rèm cản nhiệt.

Rèm dày giúp cản nhiệt hiệu quả (Ảnh: Be The Story).

Ban ngày, hãy mở rèm các cửa sổ hướng Đông hoặc Nam để đón ánh nắng làm ấm phòng. Tối đến, kéo kín rèm để giữ nhiệt và giảm hơi lạnh từ mặt kính truyền vào nhà.

Bảo dưỡng thiết bị sưởi để đảm bảo hiệu quả

Dù dùng điều hòa hai chiều, máy sưởi dầu hay đèn sưởi, bạn cũng nên vệ sinh và kiểm tra định kỳ. Sau thời gian dài không sử dụng, màng lọc điều hòa thường bám bụi, khiến luồng khí nóng bị cản trở và thiết bị phải hoạt động tốn điện hơn.

Trước khi không khí lạnh tràn về, hãy vệ sinh lưới lọc, thử vận hành các thiết bị sưởi để chắc chắn chúng hoạt động tốt. Hệ thống sưởi vận hành trơn tru không chỉ giúp làm ấm nhanh mà còn giảm nguy cơ chập cháy hay rò rỉ khí trong thời tiết hanh khô.