Đầu tư khách sạn có "ngon ăn"?

Đầu tư khách sạn có tỷ suất sinh lời ra sao?

Ngành du lịch Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực trong thời gian gần đây, khi nhu cầu du lịch quốc tế phục hồi mạnh. Trong 10 tháng, cả nước đón hơn 17 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 22% so với cùng kỳ, theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Con số kỷ lục này đưa Việt Nam là một trong 2 quốc gia dẫn đầu thế giới về mức tăng trưởng lượng khách quốc tế.

Xu hướng tăng trưởng của ngành du lịch được giới chuyên gia kỳ vọng mở đường cho dịch vụ lưu trú, bao gồm khách sạn. Theo báo cáo từ JLL, nguồn cung khách sạn tại Việt Nam tập trung ở 3 thị trường chính gồm TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Trong đó, Đà Nẵng và Hội An dẫn đầu các dự án đang trong xây dựng hoặc quy hoạch đến năm 2028, với 33% nguồn cung tương lai dự kiến thuộc phân khúc trung cấp.

Thị trường khách sạn được đánh giá nhiều kỳ vọng (Ảnh minh họa: Hải Long).

Đơn vị này nêu nguồn cung khách sạn đã tăng trưởng bền vững với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 7% đến năm 2024. Tính đến tháng 7 năm nay, các khách sạn đang duy trì đà tăng trưởng 20% so với cùng kỳ nhờ tỷ lệ lấp đầy phòng nghỉ tăng liên tục. Doanh thu trên phòng hiện hữu tăng trung bình 21%/năm cho giai đoạn 2020-2024.

Trong đó, TPHCM đã vượt qua mức hiệu suất năm 2019 trong năm 2024 và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong năm nay. Còn Hà Nội có hiệu suất vượt trội so với mức trung bình toàn quốc nhờ thu hút đa dạng khách du lịch từ khách công tác đến khách nghỉ dưỡng.

Báo cáo từ đơn vị này cũng chỉ ra việc đầu tư khách sạn cũng có tỷ suất sinh lời mỗi năm từ 6% đến 7,5%, tiệm cận mức kỳ vọng của nhà đầu tư (8-9%).

Đơn vị trên dự báo giá trị đầu tư vào ngành khách sạn tại Việt Nam sẽ đạt 125 triệu USD, tăng 25% so với ước tính ban đầu, phản ánh sự tin tưởng vào nền tảng tăng trưởng của thị trường cũng như sức hấp dẫn ngày càng gia tăng đối với các dòng vốn đầu tư trong nước và quốc tế.

Báo cáo chỉ ra Việt Nam đang trải qua đợt cải cách pháp lý toàn diện tạo môi trường đầu tư thuận lợi chưa từng có. Sự kết hợp giữa chính sách visa linh hoạt, cải cách pháp lý toàn diện và tái cơ cấu hành chính hiệu quả đang tạo ra một chu kỳ tăng trưởng bền vững cho ngành khách sạn.

Công suất và doanh thu đã phục hồi so với trước đại dịch?

Năm sau, ngành này tiếp tục được đặt nhiều kỳ vọng, với nguồn cung khách sạn đạt chuẩn và số lượng thương vụ sẽ ngày càng tăng, miễn là thị trường duy trì được mức độ minh bạch và môi trường pháp lý ổn định. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với thị trường vẫn là sàng lọc được các tài sản đủ tiêu chuẩn đầu tư tổ chức tham gia thị trường, khi nguồn cung thực tế vẫn còn tương đối hạn chế.

Tình hình hoạt động tích cực của phân khúc bất động sản lưu trú cũng được nhiều đơn vị nghiên cứu đưa ra đánh giá. Báo cáo của Avison Young nêu trong quý III, tại TPHCM, căn hộ dịch vụ thuê dài hạn ghi nhận lực cầu tăng, đặc biệt với sản phẩm lớn (2-3 phòng ngủ) nhiều khi kín phòng.

Sau sáp nhập, TPHCM mới được định vị là điểm đến du lịch, hội nghị và sự kiện quốc tế lớn, tạo ra nhu cầu đa dạng nhưng cũng phân mảnh theo vùng: TPHCM và Bình Dương (cũ) thiên về lưu trú công vụ, thương mại; Bà Rịa -Vũng Tàu (cũ) giữ vị thế nghỉ dưỡng cao cấp với mức giá thuê vượt trội.

Khách quốc tế dự báo tiếp tục tăng nhờ chính sách visa nới lỏng và mở rộng miễn thị thực, kéo theo nhu cầu cho sản phẩm lưu trú có thương hiệu vận hành chuyên nghiệp. Chính sách thuê linh hoạt và khả năng đa dạng hóa trải nghiệm là chiến lược để tối ưu công suất thuê và nâng giá phòng trung bình.

Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc cấp cao kiêm Trưởng bộ phận Tư vấn Khách sạn Đông Nam Á của Savills TPHCM, đánh giá thị trường khách sạn TPHCM đang chuyển từ giai đoạn phục hồi sang tái định vị, với trọng tâm là nâng cấp chất lượng sản phẩm. Cơ cấu nguồn khách thay đổi cũng góp phần cải thiện hiệu quả kinh doanh và tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Dù ghi nhận sự cải thiện liên tục nhưng vị này cho rằng công suất và doanh thu ở các phân khúc vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch, khi lượng khách quốc tế còn thấp hơn giai đoạn trước Covid-19. Tốc độ phục hồi của TPHCM cũng chậm hơn mặt bằng chung cả nước, phản ánh việc phân bổ lại thị phần giữa TPHCM và các điểm đến có đường bay quốc tế trực tiếp.

Triển vọng thị trường được vị đại diện dự báo tích cực nhờ các mục tiêu tăng trưởng của Chính phủ, chính sách thị thực nới lỏng và mạng lưới hàng không quốc tế mở rộng. Nguồn cung mới hạn chế đến năm 2028 được dự báo sẽ giúp tránh nguy cơ dư thừa, đồng thời hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các khách sạn hiện hữu duy trì ở mức tốt hơn.