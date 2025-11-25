Xe Volvo S90 lật ngửa trên đường ở Hà Nội do tài xế buồn ngủ

Sáng 25/11, mạng xã hội xuất hiện thông tin kèm hình ảnh một chiếc ô tô hiệu Volvo S90 bị lật ngửa trên đường Hoàng Diệu (TP Hà Nội).

Sáng cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí, Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Hà Nội) xác nhận sự việc xảy ra vào khoảng 9h cùng ngày tại đường Hoàng Diệu; không gây thương vong về người.

Cảnh sát cho biết do nam tài xế buồn ngủ nên tự lao vào dải phân cách (Ảnh: Văn Ninh).

"Vào thời gian trên, một nam tài xế điều khiển ô tô BKS 30G-123.xx di chuyển trên đường Hoàng Diệu, do buồn ngủ đã tự lao vào dải phân cách giữa đường khiến chiếc xe bị lật ngửa", vị chỉ huy thông tin.

Cảnh sát thông tin thêm, tài xế may mắn an toàn, đã chui được ra khỏi xe và thuê xe cẩu tới để "giải cứu" chiếc ô tô lật ngửa.

Sau khi nhận được tin báo, Đội 2 đã cử cán bộ tới hiện trường để phân luồng, làm rõ sự việc.