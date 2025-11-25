Nga bứt tốc với vũ khí "đáng sợ nhất", Ukraine cảnh báo nóng

Tiêm kích Su-34 Nga và bom lượn FAB (Ảnh: Forbes).

Moscow đang tăng tốc sản xuất một trong những loại vũ khí mạnh mẽ nhất trong kho vũ khí của mình, với kế hoạch chế tạo tới 120.000 bom lượn trong năm nay, một quan chức tình báo Ukraine nói với Reuters.

Trong số đó, khoảng 500 quả là mẫu tầm xa hơn, có khả năng đánh trúng mục tiêu cách hơn 201km so với tiền tuyến. Các số liệu từ tình báo Ukraine cho thấy máy bay Nga hiện thả 200 đến 250 bom lượn mỗi ngày, lớn hơn rất nhiều so với khả năng đánh chặn của Ukraine.

Nga đang biến việc sản xuất hàng loạt các loại đạn giá rẻ, có cánh thành trụ cột trung tâm trong chiến dịch tập kích các thành phố phía sau tuyến đầu và phá hủy các công sự của Ukraine. Loại vũ khí này được các binh sĩ Ukraine mô tả là "đáng sợ nhất" vì khả năng tàn phá mạnh mẽ tới mức không có biện pháp nào có thể ngăn chặn.

Các loại bom điều khiển trên không hiện có của Nga ban đầu được ước tính có tầm bắn lên đến khoảng 88km, cho phép máy bay Nga ở phía sau tuyến đầu khi tập kích mục tiêu Ukraine. Tuy nhiên, ngay cả khi Nga tăng tốc sản xuất bom lượn, không rõ liệu đội chiến đấu cơ của họ có thể triển khai lượng đạn lớn được sản xuất mỗi ngày hay không.

Ruslan Tsarenok thuộc Lữ đoàn 27 của Vệ binh Quốc gia Ukraine mô tả sự phá hủy có hệ thống của loại vũ khí này. Bom lượn của Nga “đánh trúng cơ sở hạ tầng, kho bãi và các điểm kiên cố. Họ liên tục tập kích chúng tôi, và họ dần dần đánh từng ô một, phá hủy mọi thứ, bao gồm cả hậu cần", ông nói.

Vadym Skibitskyi, phó giám đốc Tình báo Quốc phòng Ukraine, cho biết các kỹ sư Nga đã nâng cấp các bộ mô-đun UMPK được gắn cho các loại bom 250kg, 500kg, 1.500kg và 3.000kg.

Tình báo Ukraine tin rằng Nga hiện đang hướng tới sản xuất hàng loạt các hệ thống tầm xa này, mở rộng mối đe dọa đối với các khu vực tuyến đầu và các trung tâm đô thị lớn. Đã bắt đầu có những dấu hiệu như vậy. Tháng trước, Nga tiến hành các đợt tấn công bằng bom lượn tầm xa trên các vùng Mykolaiv, Poltava và Odesa.

John Hardie, phó giám đốc Chương trình Nga của Foundation for Defense of Democracies, nhận định rằng “Nga có khả năng sẽ dùng những quả bom này để tập kích cơ sở hạ tầng trọng yếu, các mục tiêu quân sự và công nghiệp - quân sự ở các thành phố như Odesa, Kryvyi Rih, Dnipro và Poltava".

Andrii Rumyantsev, một binh sĩ thuộc Lữ đoàn Phòng vệ Lãnh thổ 109 của Ukraine, nói rằng các loại bom tầm xa mới gây ra mối đe dọa nghiêm trọng.

“Đây là một vấn đề rất lớn đối với người Ukraine. Chúng tôi không có biện pháp đối phó với bom lượn tầm xa ngoài việc hạ phương tiện mang chúng. Nếu không, tất cả các mục tiêu trong tầm bắn của chúng sẽ bị phá hủy", ông cho biết.

Theo một phân tích chi tiết của chuyên gia tác chiến điện tử Ukraine Serhii “Flash” Beskrestnov, bom lượn UMPB-5R mới của Nga, được trang bị động cơ phản lực, có một nâng cấp điều hướng quan trọng: một ăng-ten CRPA 16 phần tử do Nga sản xuất, vốn được đồn đoán từ lâu nhưng chỉ mới được xác nhận gần đây trong các mảnh vỡ thu được.

Ăng-ten tiên tiến này tăng khả năng chống nhiễu và giúp quả bom duy trì dẫn đường chính xác ở cự ly xa. Ông Beskrestnov cho rằng điều này cho thấy 2 xu hướng: Tác chiến điện tử (EW) của Ukraine đang buộc Nga phải củng cố hệ thống dẫn đường, và để đối phó với các ăng-ten mới này, Ukraine sẽ cần một mạng EW dày đặc hơn nhiều, có thể là cứ mỗi 5km một thiết bị.

Theo trang tin quốc phòng Ukraine Militarnyi, Nga đang đưa vào hai loại đạn tầm xa mới: Bom lượn UMPB-5R có gắn động cơ phản lực và bộ dẫn đường UMPK nâng cấp với khí động học cải tiến. Cả hai đều được thiết kế để tấn công các mục tiêu từ ngoài tầm với của phòng không Ukraine, cho phép máy bay Nga khai hỏa từ khoảng cách an toàn hơn.

Những nâng cấp về tầm bắn này sẽ cho phép Nga tiết kiệm kho tên lửa đắt tiền hơn mà vẫn đánh trúng các mục tiêu của Ukraine.

Ở tuyến đầu, ông Tsarenok nói rằng những nâng cấp kỹ thuật này đang chuyển hóa thành một thực tế nguy hiểm hơn: “Những động cơ mới, và việc họ tăng tầm bắn, thật không may đang được mở rộng và cải tiến".

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) báo cáo rằng lực lượng Nga đã tăng cường chiến dịch chiến thuật nhằm vào các kho đạn và các cấu trúc phòng thủ kiên cố của Ukraine ở hướng Pokrovsk bằng bom lượn và UAV Shahed.

Theo ISW, bom lượn và UAV Shahed mang lượng thuốc nổ lớn hơn UAV chiến thuật, cho phép lực lượng Nga gây hư hại hoặc phá hủy nhiều cấu trúc kiên cố hơn. Lực lượng Nga ngày càng nhắm vào các tòa nhà cao tầng ở Pokrovsk và Myrnohrad bằng bom lượn, có khả năng nhằm phá hủy các vị trí phòng thủ kiên cố của Ukraine.

Mick Ryan, thiếu tướng lục quân Australia đã nghỉ hưu, cho biết các chỉ huy Ukraine nói Nga hiện đang sử dụng chiến thuật “nghìn vết cắt”, điều các tốp nhỏ đến dò tìm những khoảng trống rộng và nông trong phòng tuyến Ukraine rồi đẩy bộ binh và UAV vào bất kỳ lối mở nào.

Ông Ryan lưu ý rằng khi không có khoảng trống, lực lượng Nga ngày càng sử dụng bom lượn để tạo ra một khoảng trống, đặc biệt ở các khu vực đô thị dày đặc nơi một cú đánh duy nhất có thể khiến vị trí kiên cố sụp đổ.