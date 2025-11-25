Bộ Công an đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 12/2025 quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX); cấp, sử dụng GPLX quốc tế.

Theo khoản 2 Điều 8, Bộ Công an đề xuất sửa đổi quy định về xét công nhận kết quả sát hạch đối với thí sinh tham dự sát hạch lái xe hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 12/2025.

Cụ thể, thí sinh đạt nội dung sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe trong hình và sát hạch thực hành lái xe trên đường sẽ được công nhận đạt kết quả kỳ sát hạch.

Học viên đang thực hành mô phỏng đường trường trên máy tính tại Trung tâm sát hạch lái xe Củ Chi (Ảnh: An Huy).

Thí sinh không đạt nội dung sát hạch lý thuyết sẽ không được sát hạch thực hành lái xe trong hình và không đạt nội dung sát hạch thực hành kỹ năng lái xe trong hình sẽ không được sát hạch lái xe trên đường.

Thí sinh đạt nội dung sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình được bảo lưu kết quả trong thời gian một năm.

Nếu thí sinh muốn sát hạch lại phải có giấy khám sức khỏe còn hiệu lực và phải có tên trong biên bản xác nhận vắng, trượt của Hội đồng sát hạch trước hoặc có một trong ba điều kiện sau: có tên trong hệ thống thông tin sát hạch lái xe; cung cấp hồ sơ hợp lệ; có dữ liệu hồ sơ điện tử.

Kết thúc kỳ sát hạch, thí sinh không được công nhận trúng tuyển được đăng ký sát hạch lại.

Bộ Công an đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe (Ảnh minh họa: T.O.).

Còn Thông tư 12/2025 hiện hành quy định xét công nhận kết quả sát hạch đối với thí sinh tham dự sát hạch lái xe hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE như sau: Đạt nội dung sát hạch lý thuyết, sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông, sát hạch thực hành lái xe trong hình và sát hạch thực hành lái xe trên đường;

Đồng thời, thí sinh đạt một trong các nội dung sát hạch lý thuyết, sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông, sát hạch thực hành lái xe trong hình hoặc sát hạch thực hành lái xe trên đường thì được công nhận kết quả và được bảo lưu kết quả trong thời gian một năm; nếu muốn dự sát hạch lại phải có giấy khám sức khỏe còn hiệu lực và phải có tên trong biên bản xác nhận vắng, trượt của Hội đồng sát hạch hoặc có tên trong hệ thống thông tin sát hạch lái xe.

Trường hợp thí sinh không đạt một trong các nội dung sát hạch quy định tại điểm a khoản này thì được tiếp tục sát hạch các nội dung còn lại.

Như vậy, Dự thảo sửa đổi Thông tư 12/2025 đề xuất thí sinh chỉ cần hoàn thành 3 phần thi lý thuyết; thi thực hành lái xe trong hình và thi thực hành lái xe trên đường sẽ đạt.

Ngoài đề xuất bỏ phần thi mô phỏng trong sát hạch GPLX, nội dung dự thảo còn có đề xuất thi theo thứ tự bắt buộc: Lý thuyết đến thi sa hình, sau đó đến phần thi đường trường.

Đồng thời, người thi không đạt lý thuyết thì không thi sa hình; không đạt sa hình thì không được thi đường trường.

Đáng chú ý, nếu dự thảo được thông qua thì những thí sinh trước đây đã qua các phần thi lý thuyết, sa hình và đường trường nhưng trượt mô phỏng sẽ được công nhận và cấp GPLX.

Trường hợp trượt hoặc vắng thi các nội dung thì sẽ phải thi lại theo Thông tư 12/2025.