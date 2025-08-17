Đình Tân Trào lịch sử: Nơi chứng kiến lời thề vang vọng khắp non sông

Đình Tân Trào còn gọi là Đình Kim Long thuộc thôn Tân Lập, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, lần đầu được dựng vào năm 1853, năm thứ 6 của triều vua Tự Đức và lần trùng tu lớn nhất để giữ được kiến trúc như ngày nay vào năm 1923.

Đình được dựng lên để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng và là nơi hội họp, sinh hoạt văn hóa của dân làng. Đình thờ thần hoàng làng và các vị Sơn thần xung quanh khu Kim Long, được thiết kế mang dáng dấp của ngôi nhà sàn dân tộc Tày.

Khu vực thờ cúng bên trong đình Tân Trào (Ảnh: Hồng Xìu).

Điều rất đặc biệt tại ngôi đền Tân Trào cũng như tại ngôi làng Tân Lập mà theo các cụ trong làng từng kể lại rằng, qua 3 cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ, cuộc chiến tranh biên giới bảo vệ Tổ quốc, đã có khoảng hơn 200 thanh niên của làng lên đường tham gia bảo vệ Tổ quốc. Tất cả các thanh niên này trước khi lên đường đều qua mái đình làng thắp hương cầu bình an và may mắn.

Có một điều rất tuyệt vời đó là hơn 200 thanh niên này đều hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự trở về nguyên vẹn, bình an và không có một ai hy sinh.

"Thôn Tân Lập, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang là một trong số rất ít các ngôi làng trong cả nước không có liệt sĩ. Có thể nói rằng, ngôi đình Tân Trào mang lại rất nhiều bình an và may mắn", chị Ma Thị Hồng, người dân thôn Tân Lập chia sẻ.

Cũng như bao ngôi đình ở bản làng miền núi khác, đình Tân Trào là kết quả lao động, là sản phẩm nghệ thuật của nhân dân nơi đây. Tuy nhiên, đình Tân Trào còn có một giá trị lịch sử lớn: là nơi Bác Hồ và Trung ương Đảng quyết định chọn làm nơi họp Quốc dân Đại hội ngày 16 và 17/8/1945 (Ảnh: Ngọc Hân).

Ngoài những giá trị về văn hóa, ngôi đình này cũng mang trong mình một giá trị lịch sử có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trong hai ngày 16 và 17/8/1945, đình Tân Trào vinh dự được Bác Hồ và Trung ương Đảng chọn làm nơi họp Quốc dân Đại hội - tiền thân của Quốc hội ngày nay.

Theo tư liệu lịch sử giới thiệu về khu di tích Tân Trào, đến dự Quốc dân Đại hội tại đình Tân Trào có hơn 60 vị đại biểu ở khắp nơi đại diện cho 3 miền Bắc - Trung - Nam, các ngành, các giới, các đảng phái chính trị, một số kiều bào về dự và nhận lệnh tổng khởi nghĩa.

Chiều ngày 16/8/1945, trước khi Quốc dân Đại hội được khai mạc là lễ xuất quân của quân giải phóng Việt Nam, do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy tiến sang giải phóng Thái Nguyên và tiến về Hà Nội.

Đình Tân Trào lịch sử: Nơi chứng kiến lời thề vang vọng khắp non sông (Video: Ngọc Hà)

Đình Tân Trào hôm đó được trang hoàng vô cùng đẹp đẽ, toàn bộ xung quanh đình được căng vải đỏ, gian giữa dùng để triển lãm một số sách báo tuyên truyền cách mạng và một số vũ khí ta thu được của địch. Chái phía tây là nơi nghỉ ngơi của các vị đại biểu, chái phía đông là nơi họp Đại hội, trên sàn có những dãy ghế ghép lại bằng tre mai, phía trên là lá cờ đỏ sao vàng và bàn chủ tịch.

Chủ trì Đại hội là đồng chí Trường Chinh, trong đại hội Bác được bầu vào đoàn chủ tịch với tên kính yêu: Hồ Chí Minh. Tuy còn yếu mệt nhưng Bác đã đóng góp ý kiến cho Đại hội, góp phần đưa Đại hội đến thành công tốt đẹp.

Với không khí sôi động khẩn trương, Quốc dân Đại hội đã nhất trí tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng, thông qua 10 chính sách lớn, trong đó điểm đầu tiên là phải “Giành chính quyền, xây dựng một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trên nền tảng hoàn toàn độc lập” và lập ra Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh làm chủ tịch.

Ủy ban dân tộc giải phóng cũng như Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam trước khi thành lập một Chính phủ chính thức, Ủy ban này thay mặt Quốc dân giao thiệp với nước ngoài và chủ trì mọi công việc trong nước. Đại hội cũng quy định Quốc ca, Quốc kỳ, lấy sao vàng năm cánh trên nền cờ đỏ làm lá cờ chung của cả nước.

"Phiến đá thề" trước sân đình Tân Trào, nơi Bác Hồ đọc lời thề quyết tâm giành độc lập cho dân tộc (Ảnh: Ngọc Hân).

Sáng ngày 17/8/1945, Ủy ban dân tộc giải phóng ra mắt Quốc dân Đại hội và làm lễ tuyên thệ. Thay mặt Ủy ban dân tộc giải phóng, giữa đất trời và khí thiêng sông núi, ngay cạnh phiến đá tròn trước sân đình Tân Trào, Bác Hồ đã trang nghiêm tuyên thệ: “Chúng tôi là những người được Quốc dân Đại hội bầu vào Ủy ban dân tộc giải phóng, để lãnh đạo cuộc cách mạng của nhân dân ta. Trước lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc, chúng tôi nguyện kiên quyết lãnh đạo nhân dân tiến lên, ra sức chiến đấu chống quân thù giành độc lập cho Tổ quốc. Dù hy sinh đến giọt máu cuối cùng quyết không lùi bước. Xin thề! Xin thề!”.

Giọng Bác trang nghiêm, lời thề ngắn gọn, hùng hồn thể hiện khí phách kiên cường bất khuất của dân tộc ta. Đình Tân Trào chứng kiến lời thề của Bác, chứng kiến khí thế sôi nổi của Quốc dân Đại hội trong những ngày hừng hực của khởi nghĩa cách mạng tháng Tám.

Du khách đến tham quan khu di tích đình Tân Trào lịch sử vào những ngày tháng 8 (Ảnh: Ngọc Hân).

Đình Tân Trào không những ghi dấu những sự kiện lịch sử trọng đại trong thời kỳ cách mạng mà còn ghi dấu những kỷ niệm trong thời kỳ hòa bình. Ngày 20/3/1961, Bác Hồ đã trở lại thăm quê hương cách mạng Tân Trào, nhân dân Tân Trào vui mừng đón Bác tại đình Tân Trào.

Trong buổi lễ, Bác ân cần dặn dò nhân dân các dân tộc Tân Trào tăng cường giúp đỡ nhau trong sản xuất và xây dựng cuộc sống mới ở quê hương mình. Những câu chuyện, những lời dặn của Bác đã thấm sâu vào lòng người dân Tân Trào.

Quốc dân Đại hội Tân Trào, ngày 16,17/8/1945 là mốc son chói lọi mãi mãi được ghi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc!.