Nghiệt ngã câu hỏi sau 23 năm bị xâm hại tình dục mới lên tiếng?

Tuổi hưu của nhóm lãnh đạo nào được kéo dài, cảnh báo tình trạng trẻ em tự tử, nghiệt ngã câu hỏi về xâm hại tình dục, phẫn nộ chồng hành hung vợ… là những "điểm nhấn" về an sinh tuần qua.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: "An sinh bắt đầu từ an dân"

Ngày 8/4, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về "Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021".

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung quan niệm việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của ngành.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, các ý kiến tại cuộc họp đã gợi mở cho ngành nhiều điều trong việc tăng cường hơn nữa công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thời gian tới. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung luôn quan niệm, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của ngành.

"Nếu làm tốt việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với ngành, thì sẽ góp phần giảm thiểu bức xúc trong nhân dân. Đây là điều rất quan trọng để thực hiện chính sách an dân. Mà an sinh cũng bắt đầu từ an dân", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu quan điểm…

Nhiều vụ đuối nước thương tâm, lãnh đạo Bộ Lao động chỉ đạo nóng

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà thay mặt Ủy ban Quốc gia về trẻ em đã ký Công điện yêu cầu các địa phương bảo vệ trẻ em trước nhiều vụ đuối nước thương tâm gần đây, đặc biệt dịp nghỉ hè cận kề.

Theo đó, các cơ quan chuyên môn về công tác phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em khẩn trương thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn, tính mạng và cứu mạng trẻ em.

Công điện nêu rõ, từ đầu năm 2022, đã xảy ra nhiều trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước, trong đó có những vụ đuối nước làm nhiều trẻ em tử vong. Dự báo tình trạng đuối nước trẻ em có nguy cơ gia tăng do học sinh trở lại trường học sau thời gian dài ở nhà học trực tuyến. Trong khi đó, du lịch mùa hè thu hút số lượng lớn du khách, trong đó có trẻ em…

Nhóm cán bộ lãnh đạo nào được kéo dài tuổi nghỉ hưu?

Tại hồ sơ dự thảo Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang được Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Nội vụ đề nghị không mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng so với quy định hiện hành tại Nghị định số 53/2015 và Nghị định số 104/2020.

Theo đó, dự thảo nghị định chỉ đề xuất bổ sung 2 chức danh mới được xác định tương đương Thứ trưởng là Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng thời, Bộ Nội vụ đề nghị quy định cụ thể các trường hợp cán bộ, công chức được kéo dài thời gian công tác nhưng không thuộc đối tượng áp dụng của nghị định này, bao gồm: Cán bộ giữ chức vụ từ Bộ trưởng hoặc tương đương trở lên; Cán bộ, công chức giữ chức Thứ trưởng hoặc tương đương nhưng là Ủy viên Trung ương Đảng; Trợ lý, Thư ký của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước theo Quy định số 30-QĐ/TW…

Tự tử ở trẻ em và thanh thiếu niên: Xã hội bỏ quên điều gì?

Nhiều vụ học sinh tự tử xuất hiện dồn dập khiến dư luận rất quan tâm. Nhưng thực ra, các vấn đề trẻ em và vị thành niên ở nước ta đã từng được cảnh báo cách đây hàng chục năm…".

Chia sẻ trên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Trọng An - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển môi trường sức khỏe, nguyên phó Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH), cho rằng nguyên nhân tự tử ở trẻ em và thanh thiếu niên là một phức hợp. Các ý nghĩ tự tử hoặc hành vi tự tử ở trẻ em và thanh thiếu niên xuất phát từ nhiều nguyên nhân.

Đơn cử như: Tình trạng trẻ em và thanh thiếu niên bị xâm hại hoặc bóc lột tình dục, bạo lực thân thể và tình cảm; các áp lực về học hành từ gia đình hoặc nhà trường, bị bắt nạt bạo lực học đường; sự gắn bó với nhà trường và vị trí trường học; tình trạng sứt mẻ trong quan hệ tình cảm nam nữ hoặc người thân trong gia đình…

Bị xâm hại tình dục và câu hỏi nghiệt ngã "sao 23 năm sau mới lên tiếng?"

Liên quan đến việc nhà thơ Dạ Thảo Phương vừa công khai chị bị xâm hại tình dục cách đây 23 năm , các chuyên gia đánh giá, thắc mắc "sao bây giờ mới lên tiếng?" là suy nghĩ tàn nhẫn!

"Sao bây giờ mới lên tiếng?", "Sao bây giờ lại lên tiếng?"... là câu hỏi mà rất, rất nhiều người đặt ra trước sự việc nữ nhà thơ lên tiếng về việc bị xâm hại tình dục 23 năm trước gây chấn động. Xin không bàn đến thông tin xung quanh sự việc nhưng câu hỏi "Sao sau 23 năm mới lên tiếng?" thật ra đã bao gồm luôn câu trả lời. Đó không chỉ bao hàm sự nghi ngờ mà còn ám chỉ người công khai việc này là "liệu có âm mưu gì không?...

Tai nạn lao động "thổi bay" 4.000 tỷ đồng, gấp rưỡi ngân sách tỉnh nghèo

Dù đã giảm nhiều so với năm 2020, thiệt hại do tai nạn lao động gây ra năm 2021 vẫn lên tới gần 4.000 tỷ đồng, cao hơn cả mức thu ngân sách 2.700 tỷ của một tỉnh nghèo.

Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH ngày 22/3/2022 về tình hình tai nạn lao động năm 2021, năm 2021, cả nước có 6.504 vụ tai nạn lao động, giảm hơn 1.800 vụ so với năm 2020. Thống kê trong khu vực có quan hệ lao động, tai nạn lao động gây thiệt hại 3.954 tỷ đồng cho các chi phí tiền thuốc, mai táng, tiền bồi thường. Bên cạnh đó, tai nạn lao động cũng tiêu tốn hơn 116.300 ngày nghỉ do tai nạn lao động…

Huyện nghèo "mắc kẹt" vì cây thoát nghèo

Gừng được xác định là cây trồng chủ lực của huyện nghèo Kỳ Sơn, Nghệ An, nhưng nay, gừng thu hoạch xong không biết bán đi đâu, dù giá đã xuống đáy.

Ông Vi Văn Oanh - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kỳ Sơn cho biết: "Vụ gừng này toàn huyện ước tính đạt 5.400 tấn củ nhưng người trồng gừng lại rơi vào cảnh được mùa - mất giá. Giá gừng hiện tại thấp kỷ lục, chỉ 5.000 đồng/kg. Giá thấp như thế nhưng người trồng gừng cũng không bán được"…

"Chồng tôi 'lên trời', mang cả cuộc sống đi theo anh ấy rồi"

Nhìn số đồ nghề sửa xe chồng bỏ lại, chị Nguyễn Thị Phương Tú (36 tuổi) lại khóc. Từ khi chồng mất, chị đã cạo đầu, đóng cửa tiệm sửa xe, vật vã với nỗi đau không biết khi nào có thể nguôi ngoai.

Nhà chị Nguyễn Thị Phương Tú ở cuối con hẻm trong đường số 1A, ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Nghe có người hỏi về tiệm sửa xe Thiện, chị Tú rưng rưng: "Tiệm sửa xe là cuộc đời của chồng tôi. Chồng tôi 'lên trời', mang tất cả đi theo anh ấy rồi"…

Hình ảnh chồng cầm hung khí đánh vợ dã man trước mặt con gây phẫn nộ

Ít ngày qua, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông, được cho là người chồng, đánh đập dã man một người phụ nữ trong gia đình. Vụ bạo hành xảy ra, dù có người lớn tuổi lao vào can ngăn, người đàn ông vẫn không chùn tay, càng đánh vợ "hăng" hơn.

Người chia sẻ video clip cho biết, vụ việc xảy ra vào ngày 1/4 tại Đồng Nai. Nơi xảy ra vụ việc là phòng khách của gia đình người đàn ông tên H. và người vợ tên M…

Xe ôm công nghệ cùng khách hàng "méo mặt" vì giá xăng

"Dù giá cước xe ôm công nghệ tăng nhưng thu nhập của tài xế bị giảm sút . Chưa kể, nếu không may bị hãng xe phạt, ngày hôm đó coi như đi làm không công" - tài xế Huỳnh Văn Can kể.

Đó là chia sẻ của không ít "bác tài" làm nghề xe ôm công nghệ tại TPHCM khi được hỏi về thu nhập khi xăng tăng giá. Theo nhiều tài xế, khi giá xăng ở mức 17.000 đồng-20.000 đồng/lít, mức thu nhập của họ khoảng 300.000 đồng-500.000 đồng/ngày. Thời điểm đó, trung bình mỗi ngày họ chạy khoảng 20 cuốc xe, với thời gian 8 tiếng…

Giảm nỗi lo "thắt lưng buộc bụng", công nhân ngóng hỗ trợ tiền thuê nhà

Ra Đà Nẵng lập nghiệp, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1995, quê Quảng Nam) đang ở thuê trọ với chi phí 900.000 đồng/tháng. Chị Thảo làm công nhân cho một công ty sản xuất đồ nhựa trong Khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu), còn chồng chị làm thợ hồ.

Hàng tháng, lương công nhân của chị Thảo khoảng 4 triệu đồng/tháng, còn chồng chị kiếm được 400.000 đồng/ngày, nhưng không phải ngày nào cũng có việc làm. Với mức thu nhập này, vợ chồng chị Thảo cũng phải chi tiêu dè sẻn khi chi phí sinh hoạt đắt đỏ và nuôi con nhỏ…

Tổng hợp: Phan Minh

Hình ảnh: Nhóm phóng viên

10/04/2022