Lao động tự do sẽ có bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Đây là thông tin từ cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022, sáng 6/5, tại Hà Nội.

Giảm thiểu rủi ro tai nạn lao động

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh cho biết, từ năm 2020 tới nay, tập trung lớn cho công tác phòng chống dịch Covid-19 nên nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã phải dành rất nhiều thời gian, chi phí vào đảm bảo và duy trì công việc. Một số cơ quan, đơn vị còn chưa chú trọng đến công tác phòng ngừa tai nạn và bệnh nghề nghiệp.

Trong bối cảnh đó, năm 2022, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động diễn ra trong tình hình mới với chủ trương phát triển kinh tế kết hợp thích ứng linh hoạt và an toàn với Covid-19. Theo đó, Bộ sẽ tiếp tục yêu cầu người sử dụng lao động vừa tăng cường kiểm soát dịch và phòng ngừa tai nạn lao động.

Cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 (Ảnh: Chí Tâm).

"Chúng ta cần tăng cường các hoạt động để giảm thiểu rủi ro tai nạn lao động, cải thiện điều kiện làm việc và thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19. Đây cũng là chủ đề hướng tới của Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022" - Thứ trưởng khái quát.

Cũng tại cuộc họp, liên quan tới chính sách bảo hiểm tai nạn và bệnh nghề nghiệp, Thứ trưởng Lê Văn Thanh cho biết, chính sách đã được ban hành và đi vào đời sống. Trong quá trình đó, cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi, nghiên cứu và tăng cường việc hoàn thiện chính sách chế độ về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, đặc biệt là về Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Thứ trưởng nhận xét, một số quy định về mức hỗ trợ trong Luật An toàn vệ sinh lao động tới người bị tai nạn lao động còn thấp. Tới đây, Bộ sẽ nghiên cứu, tham mưu Chính phủ đề nghị Quốc hội điều chỉnh mức hỗ trợ để người lao động và thân nhân của họ đỡ khó khăn hơn.

Trả lời về thực tế khoảng trống "chính sách" với những lao động không có quan hệ lao động (lao động tự do) trong thực hiện chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, Thứ trưởng Lê Văn Thanh xác nhận, số lượng người lao động diện này không nhỏ, rất thiệt thòi.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh (Ảnh: Chí Tâm).

Trước thực tế này, một chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp dành cho người lao động tự do đang được nghiên cứu để bổ sung.

"Cụ thể, Bộ sẽ nghiên cứu xây dựng dự thảo nghị định trình Chính phủ cho phép những người lao động không có quan hệ lao động có thể đóng Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như các đối tượng ở khu vực chính thức. Qua đó, người lao động tự do có thể được hưởng các chế độ như người lao động có quan hệ lao động" - Thứ trưởng Lê Văn Thanh cho biết.

Thống kê của Bộ LĐ-TB&XH, năm 2021, khu vực không có quan hệ lao động xảy ra 707 vụ tai nạn lao động làm 748 người bị nạn. Có 175 vụ tai nạn gây hậu quả chết người.

Các vụ tai nạn chủ yếu xảy ra trong lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp, thủ công, cơ khí, thương mại dịch vụ. Các địa phương có số người chết vì tai nạn lao động nhiều nhất là Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Nam, Hưng Yên, Hải Dương…

Thúc đẩy đối thoại lao động

Chia sẻ thông tin tại cuộc họp báo về Tháng hành động diễn ra cùng ngày, ông Hà Tất Thắng - Cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (1/5-31/5) sẽ được chính thức phát động vào ngày 28/4 tại Hà Nội.

Chương trình lễ phát động còn kết hợp tổ chức Tháng Công nhân.

Theo Cục An toàn lao động, tới thời điểm này, 8 bộ ngành, tập đoàn, tổng công ty và hơn 40 địa phương đã xây dựng kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022.

Ông Hà Tất Thắng - Cục trưởng Cục An toàn lao động phát biểu tại họp báo (Ảnh: Chí Tâm).

So với năm 2021, phạm vi chương trình được mở rộng với nhiều hoạt động được tổ chức trên khắp cả nước, như đối thoại của hội đồng quốc gia và cấp tỉnh về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức tọa đàm, đối thoại, hội thi, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình điển hình về an toàn vệ sinh lao động.

Trong thời gian này, các sở, ban, ngành sẽ phối hợp để tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn, vệ sinh lao động trong các ngành, nghề có nhiều nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như xây dựng, điện, khai khoáng, hóa chất, cơ khí, làm việc trong không gian hạn chế.

Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động cấp dự kiến tổ chức 7 đoàn tới thăm nạn nhân tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...

Ông Nguyễn Mạnh Kiên - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam (Ảnh: Chí Tâm).

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Mạnh Kiên - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho biết, công đoàn xác định sẽ có 3 điểm nhấn hoạt động trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

"Một hoạt động trọng tâm được tổ chức trong tháng 5 là cuộc đối thoại giữa lãnh đạo Đảng và Nhà nước với người lao động về các vấn đề tiền lương, đời sống đoàn viên công đoàn và người lao động. Đồng thời, công đoàn sẽ kết hợp với người sử dụng lao động tổ chức diễn đàn "Người lao động vì doanh nghiệp và doanh nghiệp vì người lao động", ông Nguyễn Mạnh Kiên cho biết.

Cũng theo ông Kiên, Tổng liên đoàn lao động sẽ phát động và triển khai sâu rộng tại cơ sở các hoạt động của chương trình "Cảm ơn người lao động" trong dịp này.

"Trong 2 năm qua, dù có nhiều khó khăn do Covid-19 gây ra, người lao động trong cả nước vẫn gắn bó với doanh nghiệp, chấp nhận làm thêm giờ, làm việc trong điều kiện khó khăn, nguy cơ lây nhiễm Covid-19m, đồng cam cộng khổ để cùng doanh nghiệp vượt qua những khó khăn", ông Nguyễn Mạnh Kiên nhận định.