Trong 45 ngày thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an TP Hà Nội phát hiện 497 vụ phạm tội về trật tự xã hội, trong đó có 37 vụ án có tính chất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Với nhóm tội phạm hình sự, Công an TP Hà Nội triệt phá 33 vụ, bắt 128 đối tượng, về các hành vi: Chứa chấp, môi giới mại dâm; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc.