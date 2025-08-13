Hệ thống xử lý vi phạm hành chính của CSGT Hà Nội tạm dừng phục vụ

Chiều 13/8, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, từ 18h30 ngày 13/8 đến 6h ngày 18/8, hệ thống xử lý vi phạm hành chính của Cục CSGT (Bộ Công an) tạm dừng để nâng cấp, bổ sung, chuẩn hóa các biểu mẫu theo các nghị định liên quan trong công tác xử phạt vi phạm hành chính.

Trung tâm thông tin chỉ huy Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) (Ảnh: Trần Thanh).

Theo đó, hệ thống xử lý vi phạm hành chính tại các đội thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cũng sẽ tạm dừng phục vụ. Thời gian cụ thể từ 18h30 ngày 13/8 đến 6h ngày 18/8.

Cảnh sát cho biết, việc tạm dừng này nhằm nâng cấp, bổ sung, chuẩn hóa các biểu mẫu và quy trình xử lý vi phạm, bảo đảm thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.

"Trong thời gian trên, công tác xử lý vi phạm hành chính của lực lượng CSGT vẫn được thực hiện bằng hình thức thủ công tại trụ sở các đội và cập nhật vào hệ thống sau khi hoàn tất nâng cấp", vị đại diện Phòng CSGT Hà Nội cho biết.