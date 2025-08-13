Người mẹ phản ánh con trai bị bạo hành tại trường mầm non ở TPHCM

Ngày 13/8, chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Trần Thị Hoàng Anh (SN 1998, ngụ xã Bình Mỹ) cho biết, đầu tháng 5, chị gửi cháu L.A.G.M. (SN 2021, con trai) đến Trường Mầm non Ánh Bình Minh, xã Đông Thạnh theo học.

Khoảng một tháng nay, chị phát hiện cháu M. có dấu hiệu tâm lý bất thường, dễ hoảng loạn. Nghi có điều chẳng lành, chị cho con nghỉ học. Sau đó, chị nhận được thông tin, clip về việc con trai mình có dấu hiệu bị bạo hành tại trường học. Trong đó, có clip cô giáo cầm kéo hăm dọa cháu M..

Clip ghi lại cảnh cô giáo cầm kéo hăm dọa cháu M. (Ảnh: Cắt từ clip).

"Khi nhận được thông tin, tôi không thể tưởng tượng nổi, nơi tôi đặt niềm tin cho con theo học lại như vậy. Tôi phải mất 3 ngày để bình tĩnh, thực sự gia đình tôi đang rất đau lòng và suy sụp", chị Anh nói.

Gia đình chị cũng đến trụ sở Công an xã Đông Thạnh trình báo ngay sau đó.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Đông Thạnh, cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, UBDN xã đã thành lập tổ công tác xuống Trường Mầm non Ánh Bình Minh để kiểm tra.

Qua kiểm tra, cơ sở này không đủ điều kiện hoạt động. Tổ công tác đã yêu cầu chủ cơ sở là bà Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1980) tháo bảng, viết cam kết về việc chấm dứt hoạt động nhận giữ trẻ khi chưa được cấp phép.

"Riêng về vấn đề cơ sở này có xảy ra bạo hành hay không, Công an xã Đông Thạnh vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh, làm rõ", lãnh đạo UBND xã Đông Thạnh cho hay.