Cầu Long Biên bất ngờ bị cấm để quay phim, dân bức xúc vì tắc cứng

Chiều 13/8, một lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thành phố không quản lý cầu Long Biên.

Theo vị này, cầu Long Biên do Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải quản lý nhưng nếu công ty muốn cấm cầu cũng phải có ý kiến thống nhất của thành phố trước khi thực hiện, đặc biệt là phải thông tin rộng rãi để người tham gia giao thông biết để điều chỉnh lộ trình.

Trước đó, đầu giờ sáng nay 13/8, cầu Long Biên bất ngờ bị cấm để phục vụ việc quay phim khiến nhiều người dân không thể di chuyển, các tuyến đường dẫn lên hai đầu cầu ùn tắc kéo dài.

Đáng chú ý, việc cấm cầu không được thông báo trước khiến người dân rất bức xúc.

Ông Nguyễn Tiến Mạnh trú tại phường Bồ Đề cho biết sáng nay ông đi làm như bình thường nhưng hướng lên cầu Long Biên tắc cứng kéo dài, các phương tiện gần như đứng yên. Sau một lúc ông mới được biết thông tin do cầu Long Biên bị cấm để quay phim.

Ông Mạnh bức xúc cho rằng việc cấm cầu phải thông báo rộng rãi từ sớm để người dân biết và chủ động lộ trình.

Việc cấm cầu Long Biên không được thông báo trước khiến người dân rất bức xúc, các tuyến đường lên cầu ùn tắc kéo dài (Ảnh: Facebook).

Theo một lãnh đạo Phòng Kỹ thuật Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải, thẩm quyền cấm cầu là của Sở Xây dựng Hà Nội.

Vị này thông tin việc cấm cầu sáng nay do đoàn phim của một đài truyền hình quay bộ phim liên quan đến Hà Nội. Phía đài đã có công văn gửi công ty xin phép Sở Xây dựng và hai phường Hồng Hà, Bồ Đề để huy động công an hỗ trợ, cấm cầu.