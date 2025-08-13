Đại hội Đảng bộ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật lần thứ I

Ngày 13/8, Đảng bộ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (HC-KT) Bộ Quốc phòng đã khai mạc trọng thể phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ của Tổng cục lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo đại hội.

Biểu dương, chúc mừng những thành tích, kết quả Đảng bộ Tổng cục HC-KT đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025, Thượng tướng Vũ Hải Sản khẳng định, những kết quả đó là tiền đề, cơ sở quan trọng để Tổng cục HC-KT phát triển vững chắc hơn trong những năm tới.

Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030, Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu Đảng bộ Tổng cục HC-KT tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác HC-KT Quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Quang cảnh đại hội (Ảnh: Hương Tú).

Đồng thời Đảng bộ Tổng cục HC-KT tiếp tục tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo, xây dựng, thực hiện hiệu quả các đề án, dự án về công tác HC-KT, góp phần nâng cao chất lượng công tác HC-KT đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (Ảnh: Hương Tú).

Bên cạnh đó Đảng bộ Tổng cục HC-KT cần chủ động tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn bảo đảm kịp thời HC-KT cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất; tập trung cho các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới, địa bàn trọng yếu và bảo đảm đồng bộ cho xây dựng quân đội chính quy, hiện đại.

Về công tác xây dựng Đảng bộ Tổng cục HC-KT, Thượng tướng Vũ Hải Sản lưu ý, tập trung chăm lo xây dựng Đảng bộ Tổng cục vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật trình bày báo cáo chính trị tại đại hội (Ảnh: Hương Tú).

Báo cáo chính trị do Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Chính ủy Tổng cục HC-KT trình bày tại đại hội khẳng định đại hội xác định 3 khâu đột phá: Tham mưu hoàn thiện thể chế và đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần, bảo đảm kỹ thuật; xây dựng Tổng cục tinh, gọn, mạnh; nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, khai thác làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật,...

Với phương châm “đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đột phá - phát triển”, đại hội xác định một số chỉ tiêu cụ thể nhiệm kỳ 2025-2030, hoàn thành đúng tiến độ các đề án, dự án, chương trình công tác HC-KT.

Phấn đấu đến năm 2030 đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 100% doanh trại các đơn vị; 70% cơ sở doanh trại được cải tạo, nâng cấp công trình nước sạch sinh hoạt theo tiêu chuẩn mới của Bộ Y tế; đáp ứng 80% nhu cầu nhà ở công vụ trong toàn quân; bảo đảm 100% vũ khí trang bị kỹ thuật có nhà che; 50% nhà kho HC-KT cấp chiến lược được xây dựng, quản lý theo mô hình ứng dụng công nghệ cao.