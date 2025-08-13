Tòa ở TPHCM thụ lý vụ kiện liên quan đến ca sĩ Jack-J97

Ngày 13/8, TAND khu vực 2 (TP Thủ Đức cũ, TPHCM) đã có thông báo thụ lý vụ án tranh chấp xác định cha cho con giữa nguyên đơn là anh Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack-J97) và bị đơn là chị Trần Nguyễn Thiên An (27 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình).

Trịnh Trần Phương Tuấn (bìa phải) tại họp báo (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Theo hồ sơ vụ án, ca sĩ Jack yêu cầu tòa án xác định cháu T.N.Y.Đ. là con của anh. Thiên An không được quyền ngăn cấm nam ca sĩ thực hiện trách nhiệm làm cha với cháu Đ..

Trước đó, nguyên đơn nộp đơn khởi kiện đến TAND TP Thuận An, Bình Dương cũ, nay là phường Lái Thiêu, TPHCM. Trong đơn khởi kiện, nguyên đơn cung cấp nơi cư trú của Thiên An là tại TP Thuận An.

Tuy nhiên, khi tòa án xác minh thì Thiên An không đăng ký thường trú, tạm trú và không sinh sống tại địa chỉ như phía ca sĩ Jack cung cấp.

Ngày 9/6, TAND TP Thuận An nhận được đơn của bị đơn, qua đó, xác định Thiên An đang sinh sống tại phường Hiệp Bình.

Do đó, vụ án được chuyển cho TAND khu vực 2 giải quyết theo thẩm quyền.