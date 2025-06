Văn phòng báo Dân trí ở miền Nam đón nhận nhiều tình cảm dịp 21/6

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), Văn phòng đại diện tại miền Nam của báo Dân trí hân hạnh đón tiếp nhiều lãnh đạo, đại diện các cơ quan Trung ương và địa phương đến thăm, gửi lời chúc mừng. Đây là sự ghi nhận quý báu đối với những nỗ lực của báo Dân trí tại khu vực TPHCM thời gian qua.

Các cơ quan, đơn vị dành nhiều tình cảm, sự trân trọng, ghi nhận những đóng góp tích cực của báo trong công tác truyền thông chính sách, lan tỏa thông tin chính xác và nhân văn. Lãnh đạo các đơn vị tin tưởng và kỳ vọng báo Dân trí tiếp tục phát huy vai trò cơ quan báo chí chủ lực, đồng hành cùng sự phát triển của ngành, địa phương và đất nước trong giai đoạn mới.

Thể hiện rõ trách nhiệm xã hội

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), ông Nguyễn Hồng Tây, Phó Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Nội vụ tại phía Nam, cùng các cán bộ của đơn vị đã tới thăm và chúc mừng Văn phòng đại diện tại miền Nam của báo Dân trí. Thay mặt Cơ quan đại diện Bộ Nội vụ tại phía Nam, ông Nguyễn Hồng Tây gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động của báo.

Phó Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Nội vụ tại TPHCM đánh giá cao vai trò của báo Dân trí trong suốt quá trình hình thành và phát triển, luôn kiên định tôn chỉ, mục đích, đồng hành cùng sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước. Đặc biệt từ khi trở thành cơ quan ngôn luận của Bộ Nội vụ, báo Dân trí đã kịp thời phản ánh các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận xã hội.

Ông Nguyễn Hồng Tây, Phó Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Nội vụ tại phía Nam, cùng các cán bộ của đơn vị đã tới thăm và chúc mừng Văn phòng đại diện tại miền Nam của báo Dân trí (Ảnh: Nam Anh).

Lãnh đạo Văn phòng Bộ Nội vụ tại phía Nam thông tin, lãnh đạo Bộ đánh giá rất cao vai trò của báo Dân trí trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong công cuộc sắp xếp, tinh gọn bộ máy thời gian qua.

"Báo Dân trí đã trở thành một trong những tờ báo điện tử uy tín hàng đầu, thể hiện rõ trách nhiệm xã hội và bản lĩnh chính trị trong việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, nhân văn tới đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước", ông Tây nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hồng Tây tin tưởng rằng, bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức, báo Dân trí tiếp tục phát huy truyền thống 20 năm xây dựng và trưởng thành, góp phần củng cố niềm tin xã hội, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tích cực trong đời sống.

Nhà báo Phan Thái Công, Phó Tổng Thư ký tòa soạn báo Dân trí, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ông Nguyễn Hồng Tây cùng đại diện các cơ quan Trung ương và địa phương đã luôn quan tâm, đồng hành, hỗ trợ báo trong suốt chặng đường phát triển vừa qua. Ông Phan Thái Công nhấn mạnh, những tình cảm và sự tin tưởng mà lãnh đạo Bộ Nội vụ, cũng như các cơ quan quản lý Nhà nước dành cho tập thể báo Dân trí là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm động lực để đội ngũ người làm báo của tòa soạn không ngừng nỗ lực, đổi mới và phát triển.

Khẳng định vai trò báo chí trong thời đại số

Trong dịp này, bà Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc mừng báo Dân trí tại Văn phòng đại diện miền Nam. Tham gia đoàn còn có bà Nguyễn Lê Vân, Phó Trưởng Phòng Báo chí - Xuất bản, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM.

Tại buổi gặp mặt, bà Nguyễn Thị Bạch Mai nhấn mạnh vai trò quan trọng của báo chí trong việc định hướng dư luận, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển, nhiều thông tin chưa được kiểm chứng lan truyền nhanh chóng.

Bà Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc mừng báo Dân trí (Ảnh: P.V.).

Thay mặt đoàn công tác, bà đánh giá cao tinh thần làm việc chuyên nghiệp, bản lĩnh chính trị vững vàng của đội ngũ phóng viên, biên tập viên của báo Dân trí và bày tỏ niềm tin tưởng, báo Dân trí tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tiếp cận sâu rộng hơn với các đối tượng độc giả.

"Trong thời khắc đất nước đang chuyển mình với nhiều mục tiêu lớn, chúng tôi kỳ vọng báo Dân trí tiếp tục phát huy thế mạnh, đồng hành cùng TPHCM trong việc lan tỏa các chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước", bà Mai phát biểu.

Nhà báo Phạm Tâm, Trưởng Văn phòng đại diện miền Nam của báo Dân trí, thay mặt Ban Biên tập và đội ngũ phóng viên gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo thành phố cùng các ban, ngành. Bà khẳng định sự quan tâm, hỗ trợ từ các cơ quan tại TPHCM là động lực để tòa soạn tiếp tục đổi mới, giữ vững tinh thần trách nhiệm và phát huy vai trò là cầu nối giữa chính quyền và người dân.

Đồng hành cùng lực lượng công an giữ gìn bình yên xã hội

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đoàn công tác của Công an TPHCM do Thượng tá Nguyễn Minh Hưng, Phó Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Văn phòng đại diện tại miền Nam của báo Dân trí.

Thượng tá Nguyễn Minh Hưng ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành của báo Dân trí trong công tác tuyên truyền, đặc biệt là các tuyến bài phản ánh kịp thời, sâu sắc về hoạt động của lực lượng công an nhân dân. Ông nhấn mạnh, báo chí không chỉ hỗ trợ truyền thông chính sách, mà còn giúp lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh, gần dân, vì dân.

“Chúng tôi mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp với báo Dân trí thời gian tới, cùng hướng đến mục tiêu giữ gìn an ninh, trật tự, góp phần xây dựng thành phố an toàn, văn minh và đáng sống”, ông Hưng nói.

Thay mặt tòa soạn, Nhà báo Phan Thái Công, Phó Tổng Thư ký tòa soạn, trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, phối hợp chặt chẽ từ lực lượng Công an TPHCM trong quá trình tác nghiệp. Ông khẳng định, báo Dân trí luôn giữ tiêu chí thông tin "chính xác - nhanh nhạy - nhân văn", đồng hành cùng lực lượng công an trên mặt trận thông tin và các hoạt động cộng đồng có ý nghĩa.

Trong dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập báo Dân trí (15/7/2005-15/7/2025), Văn phòng đại diện tại miền Nam của báo Dân trí đã đón tiếp nhiều đoàn công tác của các sở, ban, ngành, các tổ chức, doanh nghiệp tới tặng hoa và chúc mừng.

Những tình cảm chân thành và sự đồng hành của các đơn vị trong dịp đặc biệt này là nguồn cổ vũ to lớn đối với đội ngũ người làm báo Dân trí. Tập thể báo Dân trí cam kết tiếp tục phát huy vai trò báo chí cách mạng, không ngừng đổi mới, giữ vững bản lĩnh chính trị, lan tỏa thông tin tích cực, vì một nền báo chí nhân văn, hiện đại và phục vụ lợi ích chung của xã hội.