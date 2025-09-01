Diễn viên Ngọc Trinh "Mùi ngò gai" đột ngột qua đời tuổi 52

Tối 1/9, gia đình thông báo NSƯT Ngọc Trinh qua đời lúc 11h30 cùng ngày, hưởng dương 52 tuổi.

Chia sẻ với phóng viên, NSND Trịnh Kim cho biết cô bàng hoàng khi nhận tin diễn viên Ngọc Trinh qua đời. Theo Trịnh Kim Chi, bạn bè trong giới hé lộ nguyên nhân qua đời của diễn viên Ngọc Trinh là do đột quỵ sau khi tập thể dục. Nghệ sĩ Ngọc Trinh được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Linh cữu nghệ sĩ được quàn tại quận 10 (cũ), TPHCM. Lễ nhập quan diễn ra vào 19h hôm nay, lễ động quan diễn ra 14h ngày 4/9, sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

NSƯT Ngọc Trinh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thông tin diễn viên, đạo diễn Ngọc Trinh qua đời gây sốc cho đồng nghiệp, bạn bè và khán giả. Dưới bài đăng của gia đình, nhiều nghệ sĩ như NSND Việt Anh, Quyền Linh, Xuân Lan, Nam Cường, Tú Vi... bày tỏ sự bàng hoàng, xót xa.

Nghệ sĩ Hữu Tiến viết: "Bạn hẹn mình 2 lần, nói lâu quá rồi không gặp. Mình nói đang bận, chờ mình quay xong phim sẽ gặp. Những dòng tin nhắn còn đây. Bạn còn nhiều thứ dang dở, có những cuộc hẹn lỡ một chút là không còn gặp lại nữa".

Phóng viên Dân trí đang liên hệ phía gia đình NSƯT Ngọc Trinh để tìm hiểu thêm về sự việc.

Ngọc Trinh thời đóng "Mùi ngò gai" năm 2006 (Ảnh: Tư liệu).