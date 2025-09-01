Diễn viên Ngọc Trinh "Mùi ngò gai" đột ngột qua đời tuổi 52
(Dân trí) - Thông tin diễn viên, đạo diễn Ngọc Trinh qua đời gây sốc cho đồng nghiệp, bạn bè và khán giả.
Tối 1/9, gia đình thông báo NSƯT Ngọc Trinh qua đời lúc 11h30 cùng ngày, hưởng dương 52 tuổi.
Chia sẻ với phóng viên, NSND Trịnh Kim cho biết cô bàng hoàng khi nhận tin diễn viên Ngọc Trinh qua đời. Theo Trịnh Kim Chi, bạn bè trong giới hé lộ nguyên nhân qua đời của diễn viên Ngọc Trinh là do đột quỵ sau khi tập thể dục. Nghệ sĩ Ngọc Trinh được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Linh cữu nghệ sĩ được quàn tại quận 10 (cũ), TPHCM. Lễ nhập quan diễn ra vào 19h hôm nay, lễ động quan diễn ra 14h ngày 4/9, sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.
Thông tin diễn viên, đạo diễn Ngọc Trinh qua đời gây sốc cho đồng nghiệp, bạn bè và khán giả. Dưới bài đăng của gia đình, nhiều nghệ sĩ như NSND Việt Anh, Quyền Linh, Xuân Lan, Nam Cường, Tú Vi... bày tỏ sự bàng hoàng, xót xa.
Nghệ sĩ Hữu Tiến viết: "Bạn hẹn mình 2 lần, nói lâu quá rồi không gặp. Mình nói đang bận, chờ mình quay xong phim sẽ gặp. Những dòng tin nhắn còn đây. Bạn còn nhiều thứ dang dở, có những cuộc hẹn lỡ một chút là không còn gặp lại nữa".
Phóng viên Dân trí đang liên hệ phía gia đình NSƯT Ngọc Trinh để tìm hiểu thêm về sự việc.
NSƯT Ngọc Trinh sinh năm 1974 tại TPHCM, khởi đầu sự nghiệp nghệ thuật với vai trò diễn viên kịch nói. Cô bắt đầu nổi tiếng qua vai Vy trong phim Mùi ngò gai năm 2006.
Trong sự nghiệp, Ngọc Trinh vừa hoạt động ở sân khấu kịch, vừa tham gia nhiều bộ phim truyền hình. Cô là giảng viên trường Đại học Văn Lang, từng thỉnh giảng tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM và nhiều trung tâm đào tạo diễn viên.
Về đời tư, Ngọc Trinh kết hôn cùng đạo diễn Hàn Quốc Kim Se Hyuk năm 2009, nhưng hôn nhân không trọn vẹn. Sau 9 năm gắn bó, cặp đôi chia tay.
Năm 2019, Ngọc Trinh được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.