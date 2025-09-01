Khỉ mặt đỏ quý hiếm chạy lạc vào nhà dân ở Hưng Yên

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, mới đây tại km18+600 quốc lộ 39 thuộc xã Nghĩa Dân (Hưng Yên), tổ tuần tra Cảnh sát giao thông phát hiện một cá thể khỉ mặt đỏ hung dữ chạy lạc vào khu dân cư.

Cá thể khỉ mặt đỏ chạy lạc vào nhà dân (Ảnh: Công an cung cấp).

Tổ công tác phối hợp Công an xã và người dân bắt giữ, bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm Hưng Yên chăm sóc. Con khỉ nặng 4,5 kg, thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB.

Cá thể khỉ sẽ được tái thả về môi trường tự nhiên theo quy định. Sự việc cho thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ động vật hoang dã, góp phần gìn giữ đa dạng sinh học.