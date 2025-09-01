Những chiến sĩ đặc biệt bảo đảm an ninh an toàn Lễ kỷ niệm A80

Thực hiện phương án bảo đảm an ninh, trật tự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ Bộ Tư lệnh CSCĐ (Bộ Công an) đã cử lực lượng cán bộ chiến sĩ sử dụng chó nghiệp vụ tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, tại các buổi tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình và chương trình Thời cơ vàng tại Cột cờ Hà Nội, Trung tâm đã bố trí 27 cán bộ cùng 15 chó nghiệp vụ xử lý các tình huống bom, mìn, vật liệu nổ tại các khu vực, địa điểm diễn ra các hoạt động Lễ kỷ niệm, như Sở chỉ huy, Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hoàng thành Thăng Long...

Cán bộ huấn luyện cùng cảnh khuyển làm nhiệm vụ tại Quảng trường Ba Đình (Ảnh: K02).

Bên cạnh đó, các chiến sĩ cùng cảnh khuyển cũng được huy động, tăng cường, hỗ trợ Cục Quản lý xuất nhập cảnh tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự tại các Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM).

Qua đó, 4 cán bộ cùng 4 cảnh khuyển của Bộ Tư lệnh CSCĐ đã cùng các lực lượng chức năng phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi, hoạt động gây mất an ninh, trật tự tại khu vực cảng hàng không; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, trấn áp, vô hiệu hóa các hoạt động tấn công khủng bố, phá hoại...; bảo vệ hoạt động đi lại của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hành khách.

Đặc biệt, đối với lễ kỷ niệm ngày 2/9, Bộ Tư lệnh CSCĐ cùng phối hợp Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tăng cường lực lượng, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra an ninh.

Chó nghiệp vụ kiểm tra an ninh, phát hiện chất nổ tại Sân vận động Mỹ Đình (Ảnh: K02).

Trong đó, Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ cử 6 cán bộ huấn luyện và 4 chó nghiệp vụ chuyên khoa Phát hiện thuốc nổ kiểm tra an ninh các hoạt động kỷ niệm nơi có lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước tham dự.

"Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng cán bộ chiến sĩ, chó nghiệp vụ đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tư thế lễ tiết tác phong, chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh chỉ huy.

Từ đó, phát huy vai trò tác dụng của chó nghiệp vụ trong đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ phòng ngừa tội phạm, phát hiện ma túy, thuốc nổ, tạo ấn tượng đối với lãnh đạo các cấp và xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ chiến sĩ CSCĐ trong lòng nhân dân", Bộ Tư lệnh CSCĐ cho biết.

Nguyễn Hằng