Hà Nội: Đang đi đường, người phụ nữ nghi bị sét đánh trúng nằm bất động

Chiều 1/9, lãnh đạo phường Long Biên (TP Hà Nội) xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc người phụ nữ nghi bị sét đánh trúng khi đang di chuyển trên đê Xuân Quan.

Theo vị này, ngay khi nhận thông tin, lãnh đạo phường Long Biên đã giao các lực lượng chức năng đến hiện trường để xác minh thông tin. Lực lượng chức năng đang xác minh danh tính, sức khỏe của nạn nhân và nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Người phụ nữ bị sét đánh trúng nằm bất động trên đường (Ảnh: CTV).

Một số người dân ở hiện trường cho biết vụ việc xảy ra khoảng 16h chiều nay và nạn nhân nghi bị sét đánh trúng đã tử vong.

Chiều nay, khu vực Hà Nội có mưa dông kèm theo sấm sét. Dự báo đêm nay và sáng sớm mai, khu vực Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.