Vụ cháy gầm cầu Vĩnh Tuy: Đã rút hết xăng của 500 xe máy trước khi cháy

Ngày 1/9, liên quan đến vụ cháy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Sở Xây dựng Hà Nội đã có đánh giá ban đầu.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, khoảng 13h ngày 30/8 xảy ra vụ cháy tại gầm cầu nhánh ramp CV1C hướng từ Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái đoạn từ trụ T4 đến mố M1 (bên phía bờ Nam sông Hồng).

Vị trí này do Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội được thành phố giao quản lý, khai thác phục vụ trông giữ phương tiện.

Khi phát hiện vụ cháy, nhân viên trông xe đã sử dụng các phương tiện cứu hỏa để dập lửa và báo lực lượng chức năng. Đến 13h45, vụ cháy được dập tắt.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: CTV).

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, sơ bộ có khoảng 500 xe máy xăng (đã rút hết xăng) bị cháy. Các xe này vi phạm giao thông và đã bị Công an thành phố tịch thu, Công an đang phong tỏa hiện trường để thực hiện kiểm tra, kết luận nguyên nhân vụ cháy.

Sở Xây dựng Hà Nội sau đó đã chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ trực thuộc, các đơn vị liên quan và mời các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành về cầu, đơn vị tư vấn kiểm định (Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng công trình giao thông) đến hiện trường để đánh giá kết cấu công trình.

Theo đó, bê tông bảo vệ đáy dầm nhịp N1 bị bong vỡ, lộ cốt thép đai ngang và một số thanh cốt thép dọc. Tuy nhiên, chưa lộ và chưa phát hiện hư hỏng ống gel bảo vệ cốt thép dự ứng lực.

Bê tông bảo vệ đáy dầm nhịp N2 bong vỡ, để lộ một phần cốt thép đai ngang. Chưa lộ và chưa phát hiện hư hỏng cốt thép dọc, ống gel bảo vệ cốt thép dự ứng lực.

Bê tông bảo vệ bị bong tróc, một số vị trí cục bộ đã lộ cốt thép tại trụ T2. Mố M1 và gối trên mố M1 chưa có dấu hiệu hư hỏng do nhiệt.

Tủ chiếu sáng T2A bị chập, cháy gây mất điện 54 trụ đèn chiếu sáng trên cầu Vĩnh Tuy hướng từ Long Biên sang nội thành.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết kết quả khảo sát tại các thời điểm 16h30 ngày 30/8, 6h30 ngày 31/8, 15h ngày 31/8 không phát hiện thấy các diễn tiến bất thường về chuyển vị và biến dạng tổng thể của kết cấu sau khi cháy.

Đơn vị tư vấn kiểm định đã tiến hành thí nghiệm nhánh ramp cầu dưới tác dụng của các sơ đồ tải trọng tương ứng với khoảng 50% tải trọng thiết kế (tương ứng với xe dưới 18 tấn qua cầu) để đo độ võng do tải trọng đặt tĩnh, ứng biến tại các dầm do tải trọng

Kết quả cho thấy kết cấu và vật liệu (bê tông, cốt thép dự ứng lực) của dầm làm việc trong giới hạn đàn hồi.

Nhiều gầm cầu ở Hà Nội đang được tận dụng để làm bãi giữ xe (Ảnh: CTV).

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn kết cấu công trình, trước mắt nhánh ramp CV1C sẽ được điều chỉnh tổ chức giao thông, khai thác với tải trọng dưới 18 tấn (tương ứng với 50% tải trọng thiết kế) và tiếp tục theo dõi tình trạng nhánh ramp này.

Để xác định chi tiết mức độ hư hỏng và khả năng chịu lực của kết cấu đối với tải trọng thiết kế của công trình, Sở này tiếp tục thực hiện kiểm định đối với các hạng mục cầu bị hư hỏng để có cơ sở đề xuất các giải pháp cải tạo, sửa chữa nhằm đảm bảo khả năng khai thác của công trình theo thông số thiết kế ban đầu.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cho biết sẽ chủ động rà soát toàn bộ các cầu có hoạt động trông giữ phương tiện dưới gầm cầu để tham mưu cho UBND TP Hà Nội các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý tránh để xảy ra các trường hợp tương tự.