“Vua đầu bếp” Gordon Ramsay thừa nhận mắc ung thư, vừa trải qua phẫu thuật

Theo Los Angeles Times, đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay vừa tiết lộ trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 31/8 việc ông vừa trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ khối u trên da và mắc ung thư da.

Ngôi sao truyền hình đăng tải hình ảnh băng gạc che một phần mặt và cổ, cùng một tấm khác cho thấy đường khâu kéo dài từ tai xuống cổ.

Ông viết: “Biết ơn và trân trọng đội ngũ y tế tuyệt vời vì đã nhanh chóng loại bỏ khối u biểu mô tế bào đáy này. Xin cảm ơn. Và xin đừng quên bôi kem chống nắng cuối tuần này”.

Siêu đầu bếp Gordon Ramsay vừa thông báo mắc ung thư da trên trang cá nhân có hơn 20 triệu người đăng ký theo dõi (Ảnh: Getty Images).

Siêu đầu bếp còn hài hước nhấn mạnh rằng ông đi phẫu thuật ung thư, chứ không phải đi làm đẹp căng da mặt. Những chia sẻ của Gordon Ramsay khiến dân mạng lo lắng. Nhiều người hâm mộ gửi lời chúc sức khỏe và mong ông sớm bình phục.

Gordon Ramsay không ít lần chia sẻ các sức khỏe của mình trên mạng xã hội, cũng như đưa ra lời khuyên thận trọng cho những người theo dõi.

Năm ngoái, Gordon Ramsay cũng đăng một video lên Instagram sau khi gặp tai nạn xe đạp ở Connecticut (Mỹ). Trong video, chủ nhà hàng người Scotland đã vén chiếc áo khoác đầu bếp màu trắng lên và chỉ vào vết bầm tím lan rộng trên thân mình rồi kêu gọi người theo dõi nên đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Gordon Ramsay là một nhân vật có tiếng trong làng truyền hình thực tế về các chương trình ẩm thực (Ảnh: News).

Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới, ung thư da là một trong những loại ung thư phổ biến nhất được chẩn đoán trên toàn thế giới. Ước tính có hơn 1,5 triệu ca mắc mới vào năm 2022.

Đặc biệt, ung thư biểu mô tế bào đáy, căn bệnh mà Ramsay được chẩn đoán, là một loại ung thư da không phải u hắc tố và là loại ung thư phổ biến nhất.

Bác sĩ chuyên khoa cho biết, việc phát hiện sớm ung thư biểu mô tế bào đáy là chìa khóa chữa bệnh thành công. Ngoài ra, những biện pháp như dùng kem chống nắng, mặc áo chống nắng cũng được khuyến cáo để bảo vệ da.

“Bệnh này thường phát triển chậm và hiếm khi lan sang các bộ phận khác của cơ thể. Việc phát hiện và điều trị sớm, tỷ lệ chữa khỏi rất cao. Hãy luôn đến gặp bác sĩ da liễu nếu bạn thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trên da. Và hãy bảo vệ bản thân. Hãy thoa kem chống nắng có chỉ số chống nắng SPF từ 50 trở lên và thoa 15 phút trước khi ra ngoài”, bác sĩ da liễu Elizabeth Bahar Houshmand khuyên bảo.

Gordon Ramsay (SN 1966) là ngôi sao đứng sau nhiều chương trình truyền hình thực tế về ẩm thực đình đám toàn cầu như: Hell’s Kitchen, Kitchen Nightmares và MasterChef...

Chương trình mới nhất của ông, Gordon Ramsay’s Secret Service, vừa ra mắt hồi tháng 5 vừa rồi, thu hút sự quan tâm của đông đảo người theo dõi.

Gordon Ramsay hiện quản lý hơn 80 nhà hàng trên toàn thế giới, trong đó có hơn 20 nhà hàng tại Mỹ. Trang Instagram cá nhân của ông có lượng người theo dõi không kém các ngôi sao giải trí khi đạt hơn 20 triệu người đăng ký theo dõi.