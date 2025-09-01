Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen Thứ hai, 01/09/2025 - 18:51 Chiều 1/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).Theo www.vietnamplus.vn