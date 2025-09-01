Fica Fica DTiNews DTiNews
Xu hướng
  1. Dòng sự kiện:
  2. Ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất
  3. Buýt TPHCM

Người đàn ông tử vong trong ô tô con ở Lâm Đồng

Minh Hậu
Minh Hậu

(Dân trí) - Người dân nhìn qua cửa kính chiếc ô tô đỗ bên đường thấy tài xế nằm ngửa trên ghế lái nhưng gọi không đáp. Lực lượng chức năng có mặt sau đó và xác định tài xế đã tử vong.

Ngày 1/9, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an xã Hòa Bắc điều tra, làm rõ vụ người đàn ông tử vong trong ô tô. Nạn nhân là ông T.V.D. (45 tuổi, trú tại TPHCM).

Người đàn ông tử vong trong ô tô con ở Lâm Đồng - 1

Hiện trường tài xế tử vong trong ô tô (Ảnh: Khánh Hồng).

Thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, người dân phát hiện ô tô mang biển số TPHCM đỗ ven đường thôn La Ò, xã Hòa Bắc có dấu hiệu bất thường. Qua cửa kính, họ thấy tài xế D. nằm ngửa trên ghế lái nhưng gọi không đáp.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt, mở cửa xe và xác định tài xế đã tử vong.