Người đàn ông tử vong trong ô tô con ở Lâm Đồng

Ngày 1/9, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an xã Hòa Bắc điều tra, làm rõ vụ người đàn ông tử vong trong ô tô. Nạn nhân là ông T.V.D. (45 tuổi, trú tại TPHCM).

Hiện trường tài xế tử vong trong ô tô (Ảnh: Khánh Hồng).

Thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, người dân phát hiện ô tô mang biển số TPHCM đỗ ven đường thôn La Ò, xã Hòa Bắc có dấu hiệu bất thường. Qua cửa kính, họ thấy tài xế D. nằm ngửa trên ghế lái nhưng gọi không đáp.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt, mở cửa xe và xác định tài xế đã tử vong.