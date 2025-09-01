HLV Ten Hag đột ngột bị sa thải chỉ sau 3 trận

HLV Ten Hag được CLB Leverkusen bổ nhiệm hồi tháng 5 để thay thế HLV Xabi Alonso. Chiến lược gia người Hà Lan ký hợp đồng có thời hạn hai năm với CLB nước Đức. Tuy nhiên, khởi đầu bết bát khiến cựu HLV của Man Utd sớm phải rời ghế nóng ở đội bóng vô địch Bundesliga 2024.

HLV Leverkusen bị sa thải chỉ sau 3 trận đấu ở Leverkusen (Ảnh: ESPN).

Leverkusen để thua Hoffenheim ngay trận mở màn trên sân nhà, tiếp đó hòa 3-3 trước Werder Bremen cuối tuần qua. Xen giữa hai trận Bundesliga, họ chỉ có chiến thắng ở vòng 1 cúp Quốc gia trước đối thủ hạng 4 Đức là SG Sonnenhof.

Quyết định sa thải được đưa ra bởi ủy ban cổ đông của CLB sau khi tham khảo ý kiến ban lãnh đạo.

Mùa hè vừa qua, Leverkusen trải qua nhiều biến động khi hàng loạt trụ cột như Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Amine Adli, Odilon Kossounou, Granit Xhaka, Lukas Hradecky và Jonathan Tah đồng loạt rời đội.

Để tái thiết lực lượng, CLB chi khoảng 170 triệu euro để mang về Malik Tillman, Jarell Quansah, Eliesse Ben Seghir, Loïc Badé, Ibrahim Maza, Mark Flekken và Ernest Poku.

Giám đốc thể thao của Leverkusen, Simon Rolfes, chia sẻ: “Đây là một quyết định khó khăn. Không ai mong muốn điều này. Nhưng những tuần qua đã cho thấy việc xây dựng một tập thể mới và thành công với mô hình hiện tại là không khả thi. Chúng tôi tin tưởng vào chất lượng của đội bóng và sẽ nỗ lực hết sức để tiến lên cùng một sự sắp xếp mới”.

Ten Hag từng dẫn dắt Man United giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024 trước khi thay thế Alonso, người đã chuyển tới Real Madrid mùa hè này. Dưới thời Alonso, Leverkusen thi đấu rất thành công khi lên ngôi vô địch Bundesliga mùa 2023/24 và á quân giải đấu ở mùa giải trước.

Ban lãnh đạo Leverkusen không tin HLV Ten Hag có thể giúp CLB thành công (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, lối chơi thiên về phòng ngự của Ten Hag tỏ ra không phù hợp với tập thể vốn quen tấn công rực lửa. Một nguồn tin tiết lộ với ESPN rằng ban lãnh đạo Leverkusen muốn hành động sớm trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Sau trận hòa Bremen cuối tuần qua, sự bất ổn càng bộc lộ rõ. Leverkusen đánh mất lợi thế dẫn trước hai bàn. Đội trưởng Robert Andrich không giấu nổi sự thất vọng: “Trên sân, ai cũng đá cho riêng mình. Có quá nhiều cầu thủ chỉ lo nghĩ cho bản thân. Tôi không biết liệu mình từng thấy điều này ở Leverkusen chưa. Giai đoạn cuối trận thực sự là hình ảnh phản chiếu tình cảnh hiện tại của chúng tôi”.

CEO Fernando Carro cũng thừa nhận quyết định chia tay Ten Hag mang lại nhiều tiếc nuối: “Việc chia tay HLV ở giai đoạn sớm của mùa giải là đau đớn, nhưng chúng tôi cho rằng cần thiết. CLB vẫn kiên định với các mục tiêu đề ra và để đạt được điều đó, chúng tôi cần tạo ra điều kiện tốt nhất cho toàn đội. Giờ là lúc phải triển khai lại những điều kiện ấy một cách triệt để”.