Đằng sau vẻ ngoài tử tế, chồng tôi che giấu sự thật cực kỳ khó tin

Tôi 31 tuổi, đã lập gia đình được gần 4 năm. Ngày cưới, bạn bè, họ hàng, ai cũng khen tôi may mắn khi lấy được người chồng vừa hiền lành, vừa chu toàn.

Anh Hùng - chồng tôi - vốn nổi tiếng ga lăng, biết lo cho gia đình, lại chẳng bao giờ to tiếng hay nặng lời với vợ. Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất vì bên cạnh có một người đàn ông tử tế. Thế nhưng, hôn nhân vốn không đơn giản như trong những lời chúc tụng đầu môi.

Khi bước qua những tháng ngày ngọt ngào, tôi bắt đầu nhận thấy những vết nứt nhỏ len lỏi. Và tất cả vỡ oà chỉ từ một chi tiết tưởng chừng vô hại: Những tin nhắn anh luôn âm thầm xoá đi.

Ban đầu, tôi chẳng mấy để ý. Tôi biết anh Hùng có nhiều bạn bè, đồng nghiệp, công việc bận rộn. Nhưng một tối anh đi tắm, điện thoại để trên bàn rung liên tục. Tôi cầm lên xem giờ và ngay khi màn hình sáng, một thông báo vội hiện lên: “Đừng để vợ anh biết nhé”. Trái tim tôi như thắt lại.

Tôi nhận ra đôi khi, “tử tế” chỉ là lớp mặt nạ hoàn hảo (Ảnh minh hoạ: Sohu).

Khi anh bước ra, tôi giả vờ không thấy gì. Từ hôm đó, tôi để ý nhiều hơn. Và quả thật, anh luôn xoá sạch lịch sử tin nhắn, như thể chưa từng có cuộc trò chuyện nào tồn tại. Sự cẩn thận ấy khiến tôi không khỏi nghi ngờ. Một người đàn ông tốt bụng, minh bạch liệu có cần phải giấu vợ kỹ đến thế?

Điều khiến tôi sốc hơn là đôi khi, anh còn đổi tên người trong danh bạ thành “Anh Bình kế toán”, “Chị Linh công ty” nhưng cách xưng hô trong tin nhắn lại lộ ra sự thân mật khác thường.

Một lần, trong lúc anh ngủ, tôi lén mở điện thoại. Bàn tay run rẩy của tôi trượt qua hàng loạt tin nhắn vừa được xoá bỏ. Nhưng thật trớ trêu, anh quên mất tính năng đồng bộ trên máy tính bảng. Và ở đó, tôi nhìn thấy những đoạn hội thoại còn sót lại.

Anh thường xuyên tâm sự với một người phụ nữ nào đó, kể cả chuyện gia đình, công việc, thậm chí cả những lần chúng tôi cãi nhau. Tôi đọc được câu anh nhắn: “Chỉ có em mới hiểu anh, Mai lúc nào cũng chỉ biết trách móc”.

Tôi chết lặng. Người chồng từng ôm tôi hứa rằng sẽ bảo vệ tôi suốt đời, giờ đây lại biến tôi thành kẻ ngoài cuộc trong chính hôn nhân của mình.

Đỉnh điểm của sự đau đớn không chỉ dừng lại ở tin nhắn. Sau nhiều lần thì thầm với “người kia”, chồng tôi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.

Khi con tôi mới tròn một tuổi, anh lạnh lùng bảo: “Mai, anh muốn làm xét nghiệm ADN cho bé”. Tôi như bị ai tát thẳng vào mặt. Tôi không tin nổi người đàn ông tử tế, chu toàn mà tôi từng hết lòng yêu thương, lại có thể thốt ra những lời phũ phàng đến vậy. Tôi ôm con, nước mắt giàn giụa.

Thì ra sự tin tưởng mà tôi trao đi suốt mấy năm qua chỉ đổi lại được bằng nỗi nhục nhã tận cùng. Ngày cầm tờ kết quả ADN chứng minh bé đúng là con ruột của anh, tôi không thấy nhẹ nhõm. Tôi chỉ thấy trái tim mình đã chết.

Có thể người ngoài nhìn vào vẫn thấy gia đình tôi yên ấm, chồng đi làm chăm chỉ, vợ hiền, con ngoan. Nhưng ai biết rằng, trong ngôi nhà ấy, tôi đang sống cùng một người đàn ông mà tôi không còn tin tưởng.

Người ta hay nói đàn ông ngoại tình vì bản năng nhưng điều khiến tôi đau nhất không phải sự phản bội thể xác, mà là sự phản bội niềm tin. Anh có thể lén lút với một người đàn bà khác, có thể giấu giếm tôi bằng những tin nhắn bị xoá. Nhưng việc anh dám nghi ngờ cả con ruột của mình chỉ vì lời xì xào ở đâu đó, đó mới là nhát dao đâm thẳng vào lòng tôi.

Đêm nào tôi cũng trằn trọc với câu hỏi: Liệu mình có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này, hay dũng cảm buông bỏ để giải thoát cho chính mình? Người đàn ông tử tế ngày nào đã không còn tồn tại. Trước mặt tôi giờ đây chỉ là một người chồng xa lạ, sẵn sàng tin thiên hạ hơn tin vợ.

Tôi từng nghĩ hôn nhân là nơi trú ẩn bình yên. Nhưng giờ, nó lại trở thành ngục tù đầy bóng tối.

Và tôi - một người phụ nữ từng tin vào tình yêu - giờ chỉ còn biết ngồi viết những dòng này để tự hỏi: Phải chăng, “người chồng tốt bụng” chỉ là một vai diễn? Còn sự thật phía sau, tôi chưa bao giờ biết đến?