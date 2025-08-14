Tháo dỡ khu phức hợp thương mại rộng 2,2ha ở trung tâm tỉnh Đồng Nai

Dự án, do Công ty cổ phần Xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai làm chủ đầu tư, có tổng diện tích hơn 2,2ha và tổng vốn đầu tư gần 680 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành từ năm 2016 đến năm 2022.

Khu phức hợp bao gồm 3 khối công trình: khu A, khu B và khu C. Khu A, trung tâm hội nghị tổ chức sự kiện quy mô 4 tầng lầu và 1 tầng hầm, đã đi vào hoạt động từ năm 2017. Tuy nhiên, các hạng mục còn lại đã vướng vào các vi phạm xây dựng.

Năm 2019, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu đình chỉ và vận động chủ đầu tư tự tháo dỡ để giảm thiểu thiệt hại. Sau nhiều cuộc họp và kết luận, việc tự tháo dỡ mới được cho phép thực hiện.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí vào ngày 14/8 cho thấy, nhiều máy móc hạng nặng như xe cuốc, xe đục bê tông, máy cắt thép đã được huy động để tháo dỡ khu B và khu C.

Khu B, dự kiến là trung tâm thương mại dịch vụ 5 tầng lầu và 1 tầng hầm, đã hoàn thành đổ bê tông cốt thép tầng 1 với diện tích hơn 4.300m2 trước khi bị yêu cầu dừng thi công vào năm 2018.

Khu C, quy hoạch là khối văn phòng kết hợp căn hộ cao cấp 12-14 tầng, chưa được triển khai nhưng chủ đầu tư đã xây dựng nhà hàng tiệc cưới không phép tại đây.

Đại diện đơn vị tháo dỡ cho biết, tính đến ngày 14/8, khoảng 70% bê tông sàn tầng 1 và hầm của khu B đã được phá dỡ để thu hồi cốt thép. Công việc đang được đẩy nhanh tiến độ, bất chấp thời tiết mưa, với sự tham gia của nhiều công nhân để gom thép và dọn dẹp công trường.

Khối lượng thép và bê tông sau tháo dỡ đang được tập kết để vận chuyển ra khỏi công trường. Do phần móng và tầng hầm của khu B được xây dựng rất kiên cố, việc tháo dỡ dự kiến sẽ mất khoảng 2 tuần để hoàn thành.

Theo cơ quan chức năng, khu đất này là đất công, được UBND tỉnh Đồng Nai cho Công ty cổ phần Xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai thuê từ năm 2002 với mục đích văn phòng và nhà xưởng sản xuất. Tuy nhiên, công ty đã tự ý xây dựng dự án thương mại khi chưa được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Ngoài khu B, đơn vị thi công cũng đang tháo dỡ khu C, nơi nhà hàng tiệc cưới không phép được xây dựng trong khu phức hợp tại số 15 Đồng Khởi.

Năm 2018, UBND TP Biên Hòa (cũ) đã ra quyết định xử phạt hành chính và yêu cầu chủ đầu tư bổ sung giấy phép, nếu không sẽ cưỡng chế. Đến năm 2019, cơ quan chức năng tiếp tục yêu cầu chủ đầu tư chủ động tháo dỡ các công trình xây dựng không phép.

Mặc dù đã được vận động tự tháo dỡ từ năm 2019, phải đến hơn 6 năm sau, chủ đầu tư mới bắt đầu thực hiện việc tháo dỡ các công trình xây dựng không phép này.