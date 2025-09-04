Xử phạt cửa hàng bán 3 chùm nho giá 4,5 triệu đồng về hành vi nhập lậu

Liên quan vụ việc cửa hàng hoa quả nhập khẩu bán 3 chùm nho với giá 4,5 triệu đồng gây xôn xao dư luận, chiều 4/9 trao đổi với phóng viên Dân trí ông Đặng Văn Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lạng Sơn, cho biết ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc trên mạng xã hội Đội Quản lý thị trường số 1 đã vào cuộc kiểm tra.

Kết quả kiểm tra cho thấy, cửa hàng H.D. Fruit vi phạm 2 lỗi hành chính bao gồm kinh doanh hàng hóa nhập lậu và không niêm yết giá theo quy định pháp luật.

Đội Quản lý thị trường số 1 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 10,7 triệu đồng, đồng thời buộc cửa hàng tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.

Chùm nho giá 1,5 triệu đồng và hóa đơn hoa quả hơn 8,5 triệu đồng gây xôn xao mạng xã hội (Ảnh: T.L.).

Tang vật bị tiêu hủy gồm 6 loại hàng hóa thực phẩm có nguồn gốc sản xuất ngoài Việt Nam, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp, tổng trị giá trị hơn 19,5 đồng.

Trước đó, vào những ngày cuối tháng 8, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin phản ánh một cửa hàng hoa quả nhập khẩu tại TP Lạng Sơn bán 3 chùm nho sữa nước ngoài với giá 1,5 đồng/chùm, tổng cộng 4,5 triệu đồng.

Ngay khi nắm bắt sự việc, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn đã vào cuộc kiểm tra, xác minh.

Làm việc với tổ công tác, chủ hộ kinh doanh đã xuất trình một số hóa đơn giá trị gia tăng (bản in điện tử).

Song lực lượng quản lý thị trường phát hiện tại cửa hàng vẫn còn nhiều mặt hàng nhập khẩu có bao bì in chữ nước ngoài nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt.