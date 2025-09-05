Rory McIlroy xuất hiện tại giải golf Irish Open 2025

Irish Open là giải đấu thuộc DP World Tour (trước đây mang tên European Tour, một trong số 3 hệ thống các giải danh giá hàng đầu thế giới, bên cạnh hệ thống PGA Tour và LIV Golf). Irish Open năm nay có tổng tiền thưởng 6 triệu USD (hơn 158 tỷ đồng).

Rory McIlroy là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch Irsih Open 2025 (Ảnh: Getty).

Đây là con số tuy không lớn, nhưng vẫn giải vẫn đủ sức thu hút các golfer mạnh, do Irish Open là giải đấu có truyền thống.

Nhân vật đáng chú ý nhất có thể kể đến số hai thế giới Rory McIlroy (Bắc Ireland). Ngoài ra, golfer rất mạnh của quốc gia chủ nhà Ireland là Shane Lowry cũng có mặt.

Chưa hết, giải còn có sự xuất hiện đầy bất ngờ của cựu số một thế giới Brooks Koepka (Mỹ). Đây là golfer đã chuyển sang thi đấu ở hệ thống LIV Golf từ vài năm nay, nên không có mặt ở các giải đấu thuộc PGA Tour.

Irish Open 2025 sẽ diễn ra từ ngày 4/9 đến 7/9, trên sân The K Club, tại Kildare, Ireland.